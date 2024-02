Vietjet lance des milliers de billets économiques à 0 dông et une réduction de 20% sur les billets d’affaires du 20 au 26 février. Photo: Vietjet



Hanoï (VNA) - À l'occasion de l'Année du Dragon, la compagnie aérienne Vietjet offre à ses passagers des expériences de voyage épanouies avec des milliers de billets économiques à 0 dông et une réduction de 20% sur les billets d’affaires.



Ainsi, de 12h00 le 20 février à 23h59 le 26 février 2024, Vietjet ouvre à la vente des centaines de milliers de billets économiques à 0 dông (hors taxes et frais) pour voyager sur les routes nationales et internationales, avec une réduction de 20 % sur les billets d’affaires pour les passagers, en appliquant le code SPRINGBU20 lors de la réservation de billets d'avion internationaux et de correspondance sur le site Web www.vietjetair.com et l'application mobile Vietjet Air.



Les passagers, leur famille et leurs amis auront la possibilité de voyager pendant le Nouvel An lunaire avec les billets raisonnables de Vietjet pendant la période de vol du 1er avril au 30 novembre 2024.

Un avion de Vietjet. Photo: Vietjet



Célébrant la nouvelle saison printanière, les passagers peuvent facilement planifier des voyages vers de nombreuses destinations internationales attrayantes, notamment Chengdu, Shanghai (Chine), Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth, Adélaïde (Australie), Kochi, Tiruchirappalli (Inde), Jakarta (Indonésie), Vientiane (Laos) et Siem Reap (Cambodge). Chaque voyage est une merveilleuse opportunité pour chacun d’explorer des choses nouvelles et fascinantes et de découvrir une meilleure version de nous-mêmes au nouveau printemps.

De plus, Vietjet offre à tous les passagers une assurance voyage Sky Care gratuite, protégeant les passagers, garantissant une tranquillité d'esprit tout au long de leur voyage avec Vietjet.



Vietjet est un membre à part entière de l'Association du transport aérien international (IATA) avec le certificat IATA Operational Safety Audit (IOSA). En tant que plus grand transporteur privé du Vietnam, la compagnie aérienne a reçu le classement le plus élevé en matière de sécurité avec 7 étoiles en 2018 et 2019 par le seul site web d'évaluation de la sécurité et des produits au monde, airlineratings.com, et est classée parmi les 50 meilleures compagnies aériennes au monde pour un financement et des opérations sains par Airfinance Journal en 2018 et 2019.



La compagnie aérienne a également été nommée Meilleur transporteur low-cost par des organisations de renom telles que Skytrax, CAPA, Airline Ratings et bien d'autres. -VNA