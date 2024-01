Stephanie Do partage son histoire de réussite lors de la réunion. Photo : VNA

Paris, 23 janvier (VNA) - Stéphanie Do a parlé de ses racines vietnamiennes et de son parcours au Parlement français lors d'une rencontre avec des représentants de l'Union des étudiants vietnamiens en France (UEVF) et de la communauté vietnamienne à Paris le week-end dernier.Stéphanie Do, première députée d'origine asiatique au Parlement français pour le mandat 2017-2022, a déclaré qu'elle souhaitait inspirer les jeunes et favoriser leur confiance et leur détermination à réussir, servant ainsi à la fois le pays d'accueil et la patrie, et contribuant à les relations Vietnam-France.Le président de l'UEVF, Nguyen Phan Bao Thuy, a déclaré que le succès de Stéphanie Do était la fierté de la communauté vietnamienne de France, en particulier des jeunes, affirmant qu'elle était une source d'inspiration et d'encouragement pour les jeunes à travailler plus dur dans tous les domaines.Née au Vietnam et émigrée en France à l'âge de 11 ans, Stéphanie Do a surmonté tous les obstacles pour devenir députée au Parlement français pour la période 2017-2022. Au cours de ces cinq années, elle a également travaillé à promouvoir les relations Vietnam-France en sa qualité de présidente du Groupe parlementaire d'amitié France-Vietnam.Son parcours jusqu'au Parlement français est retracé dans son livre récemment paru intitulé « Duong toi Quoc hoi cua nu Nghi si Phap goc Viet dau tien » (Le chemin vers l'Assemblée nationale de la première députée française d'origine vietnamienne).- VNA