Gastón Fiorda, spécialiste en affaires de l'Asie du Sud-Est à la Radio nationale argentine (RNA). Photo: VNA

Buenos Aires (VNA) - Gastón Fiorda, spécialiste en affaires de l'Asie du Sud-Est à la Radio nationale argentine (RNA), a affirmé ses bonnes impressions sur le Vietnam et son peuple dans une interview accordée à l'Agence vietnamienne d'information (VNA).



Le peuple vietnamien a fait preuve d'un esprit intrépide au cours de sa lutte d'hier pour la libération nationale et d'une diligence dans la construction et le développement nationaux d'aujourd'hui, a déclaré Gastón Fiorda, qui a récemment passé trois mois au Vietnam pour sa thèse de doctorat.



Il a souligné les us et coutumes culturels du Vietnam, ainsi que l'hospitalité du peuple vietnamien qu'il avait découverts lors de son séjour dans ce pays d'Asie du Sud-Est.



Le Vietnam a préservé et promu ses valeurs historiques et culturelles, a-t-il déclaré, prenant l'exemple des réunions de famille organisées à l'occasion des anniversaires du décès de leurs grands-parents et d'autres proches.



Le peuple vietnamien a également fait preuve d'un sens élevé de responsabilité, tant citoyenne que sociale, ainsi que de son soutien et de sa confiance en la direction du Parti communiste du Vietnam (PCV) dans le processus de développement national, a déclaré Gastón Fiorda.



La culture joue un rôle crucial dans le processus d’édification, de défense nationales et d'intégration internationale du Vietnam, a poursuivi l'expert, soulignant que les traits culturels avaient aidé le pays à accroître son rôle et sa position sur la scène internationale.



Gastón Fiorda a en outre salué le bon leadership du PCV en matière de développement culturel et les directives du secrétaire général du PCV, Nguyen Phu Trong, à cet égard, affirmant qu'elles correspondent à la situation actuelle du pays.



Gastón Fiorda, également auteur et journaliste, a écrit un livre sur le Vietnam qui a été présenté à la Foire internationale du livre de Buenos Aires en 2022. Le livre analyse des réalisations enregistrées par le pays dans la mise en œuvre du "Doi Moi" (Renouveau) ainsi que son rôle et sa position croissants sur la scène internationale. -VNA