Panorama de la réunion. Photo: VNA

Quang Ninh (VNA) - La 19e réunion des hauts fonctionnaires de l'ASEAN sur la protection sociale et le développement (SOMSWD), mandat 2023-2024, a lieu les 15 et 16 novembre à Ha Long, province de Quang Ninh (Nord).



Cette réunion (Senior Officials Meeting on Social Welfare and Development - SOMSWD) est organisée par le ministère vietnamien du Travail, des Invalides et des Affaires sociales. Elle réunit des représentants des pays membres de l’ASEAN et du Secrétariat du bloc régional.



Dans son discours d'ouverture, le vice-ministre vietnamien du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, Nguyen Van Hoi, a partagé des réalisations remarquables du Vietnam en matière de sécurité sociale. Il a encouragé les délégués à proposer des initiatives pratiques et des propositions de coopération au profit de chaque pays, pour le développement harmonieux de la Communauté de l’ASEAN axée sur l’humain et centrée sur l’humain.



La 19e SOMSWD se concentre sur, entre autres, la mise en œuvre des activités du plan de travail pour la période 2021 - 2025, les décisions relatives à la protection sociale et au développement prises lors des réunions de l'ASEAN depuis la 18e SOMSWD.

Les délégués ont convenu de se concentrer sur la promotion de partenariats étroits entre l'ASEAN et trois pays que sont la Chine, le Japon, la République de Corée, et d'autres partenaires internationaux et régionaux. Et il est important de mobiliser au mieux leur soutien technique et financier pour les activités de protection sociale et de développement dans les temps à venir.-VNA