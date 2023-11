Hanoï (VNA) - La vice-présidente et secrétaire générale du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, Nguyen Thi Thu Ha, a reçu le 14 novembre à Hanoï une délégation du Comité central du Front lao d’édification nationale, conduite par sa vice-présidente, Inlavanh Keobounphanh.Les deux parties se sont informées de la situation de développement socio-économique de chaque pays au cours des neuf premiers mois de 2023 ; des résultats obtenus dans la coordination entre les deux organisations de Front.Les deux parties se sont réjouies des résultats de coopération positive entre les deux organisations de ces dernières années. Elles ont maintenu des contacts et échangé des délégations à tous les niveaux et la coopération dans tous les domaines. Les activités de diplomatie populaire sont prises en compte, créant ainsi une base solide pour les relations Vietnam-Laos.Afin de mettre en œuvre efficacement le contenu mentionné dans l'accord de coopération signé, Mme Inlavanh Keobounphanh a espéré que dans les temps à venir, la partie lao continuera à bénéficier de la coordination et de l'aide du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam pour organiser la Conférence des présidents du Front Cambodge-Laos-Vietnam, prévu en 2024 au Laos ; à soutenir le Front lao d’édification nationale dans la formation des cadres et le partage d’expériences dans le travail de mobilisation de masse.Mme Nguyen Thi Thu Ha a souhaité que dans les temps à venir, les deux parties continuent à se coordonner étroitement pour bien mettre en œuvre le contenu de l'accord de coopération signé entre le Front de la Patrie du Vietnam et le Front lao d’édification nationale pour la période 2022-2027 ; à renforcer l'échange de délégations à tous les niveaux. - VNA