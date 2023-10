Vientiane (VNA) - Le Comité central de l' Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh et le Comité central de l' Union de la jeunesse populaire révolutionnaire du Laos ont organisé, le 10 octobre à Vientiane, au Laos, la "Rencontre d'amitié entre les jeunes du Vietnam et du Laos en 2023" ainsi qu'un séminaire scientifique.Dans son discours d'ouverture, le secrétaire du Comité central de l'Union de la jeunesse populaire révolutionnaire du Laos, Monxay Laomuasong, a souligné que la rencontre et le séminaire scientifique étaient des activités importantes pour les jeunes vietnamiens et lao.Soulignant que les jeunes devaient activement préserver et promouvoir les relations spéciales entre les deux pays, il a affirmé que l'Union de la jeunesse populaire révolutionnaire du Laos accordait toujours de l’importance à la sensibilisation des jeunes lao à la grande amitié, à la solidarité spéciale et à la coopération intégrale entre le Laos et le Vietnam.Dans son discours, le premier secrétaire du Comité central de l'Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh, Bui Quang Huy, a salué les contributions actives et considérables des jeunes aux réalisations du Vietnam et du Laos.Il a souligné que l'Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh accordait toujours une importance particulière aux relations d'amitié et de coopération entre les jeunes vietnamiens et lao, et continuerait à déployer davantage d'efforts pour renforcer ces liens dans tous les domaines.Après la cérémonie d'ouverture de la Rencontre d’amitié, a eu lieu le séminaire scientifique sur le thème "Augmenter la participation des jeunes à la promotion de la production et de la consommation de biens domestiques pour le développement national". Les délégués ont eu l'occasion d'écouter des présentations de la part de plusieurs membres des Unions de la jeunesse des deux pays. -VNA