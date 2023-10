Hanoï, 10 octobre (VNA) - L'ambassade du Vietnam au Venezuela a organisé le 9 octobre une rencontre en l'honneur des guérilleros vénézuéliens qui ont participé à la campagne de Nguyên Van Trôi il y a 59 ans.

L'ambassadeur du Vietnam au Venezuela Vu Trung My et des guérilleros vénézuéliens paticipant à la campagne de Nguyên Van Trôi. Photo : VNA

Photo : VNA

La campagne a été lancée par le commandement des Forces armées de libération nationale (FALN) du Venezuela le 9 octobre 1964, au cours de laquelle des guérilleros vénézuéliens ont enlevé le lieutenant-colonel américain Michael Smolen à Caracas pour demander la libération du jeune patriote vietnamien Nguyên Van Trôi , qui avait été condamné à mort par les États-Unis et le régime de Saigon soutenu par les États-Unis pour sa tentative d'assassinat contre le secrétaire américain à la Défense, Robert McNamara.Cependant, après que les guérilleros de Caracas ont libéré l'otage américain le 12 octobre, les États-Unis et l'administrationde Saigon ont tué Nguyên Van Trôi afin de réprimer le mouvement anti-américain naissant au Vietnam et dans le monde.Carlos Rey, un vétéran de 81 ans, a parcouru près de 400 km pour se rendre à la cérémonie pour rencontrer ses camarades lors de la réunion.Se souvenant du jour où il a rejoint la campagne à l’âge de 22 ans seulement, l’homme a déclaré que lui et d’autres Vénézuéliens de l’époque admiraient la résistance du peuple vietnamien.Raúl Rodríguez, qui a également participé à la campagne, s'est dit ravi des grandes réalisations socio-économiques enregistrées par le Vietnam et a exprimé son souhait que la bonne amitié traditionnelle entre les deux pays soit davantage consolidée et renforcée dans les temps à venir.Dans son discours, l'ambassadeur du Vietnam au Venezuela Vu Trung My a remercié les anciens guérilleros vénézuéliens pour leurs bons sentiments envers le Vietnam et a attribué les succès de la lutte du peuple vietnamien pour l'indépendance nationale, la libération et la réunification aux précieuses contributions des amis et camarades internationaux, dont celles du peuple et des forces de gauche et progressistes du Venezuela et d’autres pays d’Amérique latine.A cette occasion, les anciens guérilleros vénézuéliens ont présenté à l'ambassadeur un livre sur les guérilleros de Caracas de Nancy Zambrano, qui consacre une grande partie de son espace à la campagne de Nguyen Van Troi.Les anciens guérilleros vénézuéliens ont déclaré qu'ils espéraient que le livre serait traduit en vietnamien à l'occasion du 60e anniversaire de la campagne (9 octobre 1964-2024) et du 35e anniversaire de la fondation des relations diplomatiques Vietnam-Venezuela (décembre 1989-2024). - VNA