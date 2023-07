Au procès des accusés dans l'affaire des « vols de rapatriement ». Photo: VNA

Hanoï, 28 juillet (VNA) - Le 28 juillet, le tribunal populaire de Hanoï a annoncé des condamnations pour chacun des 54 accusés dans l’affaire des vols de rapatriement au milieu de l’explosion de la pandémie de Covid-19 après trois semaines de procès et de délibération.La peine la plus lourde - la réclusion à perpétuité - a été infligée à trois accusés pour "acceptation de pots-de-vin", dont Nguyen Thi Huong Lan, ancienne directrice du Département consulaire au ministère des Affaires étrangères ; Pham Trung Kien, ancien secrétaire d'un vice-ministre de la Santé ; et Vu Anh Tuan, ancien officier du Département de l'immigration au ministère de la Sécurité publique. Hoang Van Hung, ancien chef de la division des enquêtes du Département de la sécurité des investissements au ministère de la Sécurité publique, a également été condamné à la prison à vie pour « appropriation frauduleuse d'actifs ».Partageant la même accusation de « pots-de-vin », To Anh Dung, ancien vice-ministre des Affaires étrangères, a été condamné à 16 ans de prison ; Do Hoang Tung, ancien directeur adjoint du département consulaire au ministère des Affaires étrangères, 12 ans ; Nguyen Quang Linh, ancien assistant d'un vice-Premier ministre ; et Tran Van Du, ancien directeur adjoint du Département de l'immigration au ministère de la Sécurité publique, tous les sept ans ; Tran Van Tan, ancien vice-président du comité populaire de la province de Quang Nam ; et Nguyen Thanh Hai, ancien directeur du Département des relations internationales du Bureau du gouvernement, tous les six ans ; et Chu Xuan Dung, ancien vice-président du Comité populaire de Hanoï, trois ans.Les accusés accusés de « pots-de-vin », parmi lesquels des représentants de nombreuses entreprises, ont été condamnés à des peines de prison allant de 7 à 11 ans.Le tribunal a également prononcé une peine de cinq ans d'emprisonnement à l'encontre de l’ancien directeur adjoint du Département de la sécurité publique de la ville de Hanoi, Nguyên Anh Tuân pour "fait d’agir comme intermédiaire en vue d’une corruption".Selon le jugement de première instance, au milieu de l'épidémie de COVID-19, le gouvernement a ordonné l'organisation de vols de rapatriement pour les Vietnamiens d'outre-mer. Des tâches spécifiques ont été confiées à l’Office du gouvernement, au ministère des Affaires étrangères et à d'autres ministères concernés, ainsi qu'à certains comités populaires municipaux et provinciaux.Le Parquet populaire suprême a déclaré qu'il s'agissait d'une affaire particulièrement grave et compliquée. Les accusés avaient profité de la pandémie de COVID-19 pour commettre les crimes, qui s'étaient produits dans de nombreux ministères, secteurs et localités différents. La plupart des accusations ont été classées comme « particulièrement graves » et « particulièrement dangereuses pour la société ».Les accusés qui acceptaient des pots-de-vin étaient ceux qui détenaient des postes élevés et du pouvoir dans les agences de l'État. Après avoir commis le crime, il y avait des signes de collusion entre eux pour dissimuler leurs crimes. Certains accusés n'ont pas fait de déclarations sincères ou n'ont pas reconnu leurs crimes.L'acte d'accusation indiquait qu'en vertu de la politique du Parti et de l'État, l'organisation de plus de 1.000 vols pour rapatrier plus de 200.000 citoyens vietnamiens de 62 pays et territoires était une démonstration de la politique humanitaire de l'État. Le but des vols était bon, mais cette politique a été entachée par des fonctionnaires dégénérés, érodant sa réputation aux yeux du peuple et de la communauté internationale.- VNA