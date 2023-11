Quang Ninh, 17 novembre (VNA) - Le secrétaire du Comité provincial du Parti de Quang Ninh, Nguyen Xuan Ky, et le gouverneur de la préfecture japonaise de Hokkaido, Suzuki Naomichi, ont eu un entretien dans la ville d'Ha Long, province du nord-est du Vietnam, et ont signé un accord de coopération entre leurs deux localités.

Quang Ninh et Hokkaido, l'Université de Ha Long et celle d'Asahikawa ont signé des accords de coopération. Photo : VNA

L'activité a eu lieu à l'occasion de la participation de la délégation d'Hokkaido au Festival Hokkaido 2023 à Ha Long et des activités célébrant le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques Vietnam-Japon à Quang Ninh.





Il s'agissait également du premier échange officiel entre les autorités, les représentants locaux et les entreprises de ces deux provinces.

Nguyen Xuan Ky a déclaré que Quang Ninh a constamment consolidé et développé ses relations de coopération et d'amitié avec les investisseurs, partenaires et localités du Japon, a accordé une attention particulière et contribué activement à la coopération traditionnelle entre les deux pays.





Quang Ninh est prêt à travailler avec Hokkaido pour concrétiser efficacement les accords signés et les perceptions communes obtenues par les dirigeants des deux pays, a-t-il déclaré, ajoutant que les deux localités devraient activement saisir les nouvelles opportunités pour renforcer la collaboration dans les domaines de la culture, du tourisme, de l'éducation et de la formation, tout en explorant des domaines de coopération potentiels tels que les services intégrés modernes, la fabrication et la transformation, les technologies avancées et intelligentes, l'économie maritime, la logistique, les ports maritimes et services portuaires, l'éco-agriculture, la transformation numérique, la transformation verte, la réponse au changement climatique, la sécurité alimentaire et hydrique.





Suzuki Naomichi, pour sa part, a souligné les liens plus étroits entre le Vietnam et Hokkaido dans les domaines de l'agriculture, de l'aquaculture, de l'environnement et des technologies de l'information. Hokkaido et de nombreux ministères et agences vietnamiens ont déjà signé plusieurs accords de coopération pour stimuler les échanges économiques et le tourisme.





Il a déclaré que l'organisation de festivals vietnamiens à Hokkaido avait joué un rôle important dans le développement efficace des relations Vietnam-Hokkaido, apportant ainsi une contribution importante au renforcement de la compréhension et de la confiance mutuelles entre les deux pays.





Actuellement, le Japon est un investisseur stratégique de Quang Ninh avec un total de 12 projets évalués à plus de 2,3 milliards de dollars, se classant au troisième rang parmi les pays partenaires. En termes de commerce, le Japon est le deuxième importateur de marchandises de Quang Ninh.





Le Festival Hokkaido de cette année et l'ouverture du Centre culturel et linguistique japonais à l'Université d'Ha Long ouvriront de nouvelles opportunités pour accroître les échanges culturels entre les deux pays, jetant les bases d'une collaboration plus étroite dans divers domaines.





A cette occasion, Quang Ninh et Hokkaido, l'Université de Ha Long et celle d'Asahikawa ont signé des accords de coopération.