Quang Ninh (VNA) - De nombreux ouvrages et projets ont été et sont mis en œuvre dans l’ensemble de la province de Quang Ninh (Nord) pour célébrer le 60e anniversaire de sa naissance, le 30 octobre (1963 - 2023).

Ces dernières années, Quang Ninh a toujours accordé une attention particulière au secteur de la santé afin d'améliorer ses capacités de réponse aux besoins en matière d'examens médicaux, de traitements et de soins de santé de sa population. Ainsi, fin 2021, la province a commencé la construction du Centre de contrôle des maladies de Quang Ninh (CDC Quang Ninh) avec un investissement total de près de 250 milliards de dongs (10,25 millions de dollars).

Ce centre de huit étages couvre une superficie totale de près de 12 000 m². Cet ouvrage améliorera la capacité de surveillance, de détection et de contrôle précoce des épidémies, contribuant ainsi à mieux soigner la santé de la population.

La route des fleurs dans la zone de Me Xa 1, quartier Hung Dao, ville de Dong Trieu a été rénovée et modernisée sur près de 2 km de long, pour un coût total de plus de 5 milliards de dongs, dont plus de 2 milliards ont été apportés par les résidents locaux.

Mme Nguyen Thi Nghi, zone Me Xa 1, quartier Hung Dao, ville de Dong Trieu, a partagé que la route des fleurs dans la zone Me Xa 1 créait une apparence verte, propre et belle pour le quartier. Sa construction est bien soutenue en matière financière par les habitants du quartier.



Parallèlement à la route des fleurs, de nombreux autres projets tels que terrain de jeux pour enfants, terrain de volley-ball… ont été inaugurés et mis en service à cette occasion.

La route des fleurs dans la zone de Me Xa 1, quartier Hung Dao, ville de Dong Trieu. Photo :



La ville de Cam Pha prépare actuellement le livre "Cam Pha - Homme et Nature". Ce livre retrace le processus de construction de cette ville minière et présente ses paysages, ses habitants et sa beauté. Ce sera une encyclopédie pour aider les gens à en apprendre davantage sur la géographie, l'histoire et la culture des habitants de la terre de Cam Pha. Il s'agit d'une publication spéciale de la ville pour célébrer le 60e anniversaire de la fondation de la province de Quang Ninh.



En collaboration avec des entreprises implantées dans la province, la société par actions du charbon Vang Danh a récemment inauguré l’ouvrage d'excavation mécanisée pour le transport de personnes, de matériaux et d'équipements dans la zone de production du puits Vang Danh - 175, d’une longueur totale de 286 m.

Cet ouvrage contribuera à améliorer les conditions de travail des travailleurs, à réduire la charge sur les lignes de four existantes, à répondre aux exigences d'augmentation de la production de charbon dans la zone du puits de Vang Danh dans les années à venir, contribuant ainsi à promouvoir le développement socio-économique provincial. - VNA