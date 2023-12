Le Hoai Trung, secrétaire du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), chef de la Commission des relations extérieures du Comité central du PCV. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le Hoai Trung, secrétaire du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), chef de la Commission des relations extérieures du Comité central du PCV, a accordé à la presse une interview sur les résultats et les significations de la visite d'État du secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) et président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, son épouse et la délégation de haut niveau du Parti et de l'État de Chine, au Vietnam du 12 au 13 décembre.



Le Hoai Trung a réaffirmé qu’il s’agissait d’un événement diplomatique particulièrement important pour les deux Partis et les deux pays à l’occasion du 15e anniversaire de l’établissement du partenariat de coopération stratégique intégral Vietnam-Chine.



Cette visite a démontré la haute estime que le PCC, l'État et le peuple chinois ainsi que le secrétaire général du PCC et président chinois, Xi Jinping, portent au Parti, à l'État, au peuple vietnamiens et au secrétaire général du PCV, Nguyen Phu Trong, a déclaré Le Hoai Trung.



Le Vietnam a organisé des cérémonies officielles au plus haut niveau, avec des exceptions, démontrant son amitié et sa haute estime pour le PCC, l'État et le peuple chinois, ainsi que le dirigeant Xi Jinping, répondant au respect, à la haute estime et aux exceptions que la Chine avait accordés au secrétaire général du PCV, Nguyen Phu Trong, lors de sa visite en Chine en octobre 2022, a-t-il indiqué.



La visite du secrétaire général du PCC et président chinois, Xi Jinping, a été couronnée de succès. Cette visite et la visite en Chine du 30 octobre au 1er novembre 2022 du secrétaire général du PCV, Nguyen Phu Trong, juste après le 20e Congrès national du PCC, sont des jalons historiques dans les relations entre les deux Partis, les deux pays et les deux peuples, a affirmé Le Hoai Trung.



Selon lui, la visite a considérablement renforcé la compréhension et la confiance mutuelles. Le Vietnam a affirmé qu'il considérait toujours les relations avec la Chine comme une priorité absolue dans sa politique étrangère. La Chine a souligné sa politique persistante d’amitié avec le Vietnam, considérant le Vietnam comme une orientation prioritaire dans sa diplomatie de voisinage. La Chine a également affirmé son soutien au développement prospère du Vietnam, au bonheur de son peuple, à la construction d'une économie puissant, indépendante et autonome et à la promotion synchrone de l'innovation, de l'industrialisation et de la modernisation, de l'intégration internationale globale, au développement de relations étrangères ouvertes et amicales, à la promotion d'un rôle de plus en plus important pour la paix, la stabilité, le développement et la prospérité dans la région et dans le monde.



Le Hoai Trung a en outre insisté sur la publication de la Déclaration commune Vietnam-Chine sur la poursuite de l'approfondissement et de l’élévation du partenariat de coopération stratégique intégral, la construction d’une communauté Vietnam-Chine tournée vers un avenir partagé et investie d’une importance stratégique.



L'objectif est le bonheur des peuples des deux pays, la paix et le progrès de l'humanité. La Déclaration commune affirme également les principes du développement des relations que sont respecter la Charte des Nations Unies, le droit international et les normes fondamentales des relations internationales, persévérer dans le respect mutuel, l'égalité, le bénéfice mutuel, la coopération gagnant-gagnant, respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale de chacun et persévérer dans la résolution des désaccords par des moyens pacifiques. Les connotations de relations à un nouveau niveau sont six directions pour s'efforcer de renforcer les relations comme indiqué dans la Déclaration commune: Une confiance politique plus élevée, une coopération plus substantielle en matière de défense et de sécurité, une coopération substantielle plus approfondie, une base sociale plus solide, une coordination multilatérale plus étroite et des désaccords mieux contrôlés et résolus.



Les perceptions de haut niveau, la Déclaration commune et les 36 documents signés lors de la visite ont créé un cadre intégral pour promouvoir les relations et renforcer la coopération efficace et tangible dans les temps à venir, a estimé Le Hoai Trung.



Les résultats très réussis de cet événement diplomatique particulièrement important ainsi que les résultats importants de nombreuses autres activités diplomatiques, ont affirmé le potentiel, la position et le prestige internationaux du Vietnam, lesquels n’ont jamais été aussi bons qu'aujourd'hui, a souligné Le Hoai Trung, ajoutant qu’ils avaient également justifié la politique étrangère du PCV et de l’Etat vietnamien.



Ces réalités ont également été reconnues par le PCC et l'État chinois qui affirment dans la déclaration commune que « la force combinée et l'influence internationale du Vietnam atteignent un niveau sans précédent », a-t-il poursuivi.



La visite au Vietnam du secrétaire général du PCC et président chinois, Xi Jinping, a reçu une grande attention de la part de l'opinion publique mondiale. Les peuples des deux pays l’ont également saluée, comme l'a déclaré le secrétaire général du PCV, Nguyen Phu Trong, lors de la rencontre avec des partisans de l’amitié sino-vietnamienne et des jeunes des deux pays: cela correspond aux aspirations profondes de nombreuses générations des deux peuples sur l'amitié, la paix, la coopération et le développement.



Cette activité diplomatique est une marque d'élévation des relations, créant des bases importantes pour que les deux Partis, les deux pays et les deux peuples s'efforcent de promouvoir le développement des relations Vietnam-Chine, contribuant à consolider l’environnement pacifique, à créer de nouvelles conditions favorables au développement national, à renforcer la position internationale du Vietnam et sa contribution au travail commun de la communauté internationale, a conclu Le Hoai Trung.-VNA