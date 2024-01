Le Premier ministre Pham Minh Chinh s'exprime lors de la conférence. Photo : VNA

Panorama de la confférence. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Il est important de promouvoir les liens intra-régionaux, les liens régionaux, nationaux et internationaux dans les domaines de la culture, du sport et du tourisme.C’est ce qu’a déclaré le Premier ministre Pham Minh Chinh lors de sa participation à une conférence hybride du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, tenue le 3 janvier.Cet événement avait pour objet de dresser le bilan de travail du ministère en 2023 et de lancer ses tâches en 2024. Placé sous le thème « Promouvoir le rôle moteur de la culture, du sport et du tourisme pour le développement durable du pays », il a vu la participation de dirigeants des 63 provinces et grandes villes du pays.Selon les délégués, en 2023, les organes compétents dans les domaines de la culture, du sport et du tourisme ont mis en œuvre efficacement les préconisations et les lignes du Parti, les politiques et les documents juridiques de l'État, la Résolution du 13e Congrès national du Parti, les conclusions du secrétaire général du Parti, Nguyên Phu Trong, lors de la Conférence culturelle nationale de 2021, les résolutions des réunions ordinaires du gouvernement… Ils se sont concentrés sur la mise en œuvre des tâches de développement de la culture, du sport et du tourisme.En particulier, le tourisme s'est rapidement redressé, avec le nombre d’arrivées internationales estimé à 12,5 millions, dépassant largement l'objectif de 8 millions de visiteurs et soit 3,5 fois plus qu'en 2022. Le nombre des touristes vietnamiens est estimé à 108 millions, dépassant le plan initial de 5,8%.Quant aux sports, aux SEA Games 32 (Jeux d’Asie du Sud-Est), le Vietnam est arrivé en tête du classement par nations. Il s’agissait de la première fois que le Vietnam a occupé la première place lors de SEA Games organisés à l'étranger.En 2024, les organes compétents continueront de promouvoir leur rôle principal dans le processus de développement de la culture vietnamienne dans la nouvelle ère, en poursuivant les groupes de tâches et de solutions selon les directives du secrétaire général Nguyen Phu Trong lors de la Conférence culturelle nationale de 2021, contribuant ainsi à la réalisation des objectifs et des tâches de développement socio-économique.Lors de la conférence, le chef du gouvernement a salué les efforts et les résultats importants obtenus par les personnes travaillant dans les domaines de la culture, du sport et du tourisme à travers le pays en 2023.Après avoir analysé des leçons tirées du processus de mise en œuvre des tâches et la situation dans les temps à venir, le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé aux organes compétents, notamment au ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, de développer les acquis, de chercher à surmonter les difficultés et les défis, de créer une percée pour développer rapidement et durablement des domaines dans les temps à venir.-VNA