Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Le président de la République Vo Van Thuong a assisté à un programme artistique à la mémoire de l’ancien secrétaire général du Parti communiste vietnamien Lê Duân a eu lieu dimanche soir, 9 juillet, à Hô Chi Minh-Ville et ce, à l'occasion du 37e anniversaire de sa mort.

Los du Programme. Photo : VNA

Lê Duân, de son vrai nom Lê Van Nhuân, est né le 7 avril 1907 dans la province de Quang Tri (Centre). Il a assumé de nombreux postes importants du Parti avant d’être élu premier secrétaire du comité central en 1960, puis secrétaire général en 1976, poste qu’il a occupé jusqu’à son décès en 1986.

Le secrétaire général Lê Duân est un des combattants révolutionnaires prédécesseurs vaillants, un dirigeant hors pair du PCV, un grand talent de la révolution vietnamienne, qui a consacré toute sa vie à l’œuvre de libération nationale, d’édification et de défense de la Patrie.



Le camarade Lê Duân a œuvré avec le Comité central du Parti, ayant à sa tête le Président Hô Chi Minh, pour appliquer, développer avec créativité le marxisme-léninisme, construire et diriger la mise en œuvre réussie des lignes, stratégies révolutionnaires judicieuses, contribuant à enrichir la théorie de la révolution vietnamienne, à écrire des pages éclatantes, héroïques de l’histoire plurimillénaire d’édification et de défense nationales, faire entrer fermement le pays dans l’ère de l’indépendance, de la liberté et du socialisme.



Avec le secrétaire général Nguyên Van Cu, le camarade Lê Duân a contribué brillamment au succès du 6e plénum du Comité central du PCV, en novembre 1939, celle qui a débuté un processus de réorientation stratégique de la révolution vietnamienne.



Dans ses fonctions de secrétaire du Comité régional du Parti du Nam Bô, le camarade Lê Duân a apporté des contenus importants au 2e Congrès national du PCV en février 1951, qui a avancé la ligne de guerre populaire et dirigé le peuple entier à vaincre les colonialistes français et mettre en échec l’intervention des Etats-Unis en réalisant la victoire historique de Diên Biên Phu ébranlant le monde entier.

Le camarade Lê Duân a rédigé le Plan de la révolution du Sud, soufflant un nouveau vent au mouvement révolutionnaire: "La population du Sud Vietnam n’a qu’une seule voie, la voie révolutionnaire".

Un numéro artiqtique lors du Programme. Photo : VNA

La Résolution du 15e plénum du Comité du Parti, en janvier 1959, a privilégié la voie de la Révolution du Sud qui consistait à allier la lutte politique à la lutte armée pour intensifier le mouvement de lutte de la population du Sud du Vietnam. Cette résolution importante a créé un changement important pour l’œuvre révolutionnaire du Vietnam, contribuant à perfectionner la ligne du Parti concernant la lutte contre les Américains et la sauvegarde de la Patrie.

À partir de ce moment-là, le mouvement de lutte de la population du Sud s’est développé largement, notamment celui "d’insurrection en chaîne" qui a gagné rapidement de nombreuses provinces pour desserrer l’étau de l’armée saigonaise.



Les soulèvements de Bac Ai en février 1959 et de Tra Bong en avril 1959 se généralisaient partout au Sud Vietnam pour se transformer en mouvement de soulèvement général à Bên Tre en janvier 1960. Le 20 décembre 1960, fut fondé le Front national de la libération du Sud Vietnam dont le but est de réunir tout le peuple, de lutter contre les agresseurs américains et leurs hommes de main.

A partir du 3e Congrès national du PCV, en septembre 1960, durant 26 ans consécutifs, dans ses fonctions de premier secrétaire puis secrétaire général, le camarade Lê Duân a œuvré avec le comité exécutif du Comité central du PCV, le Bureau politique pour déterminer, développer les lignes, stratégies, méthodes révolutionnaires de direction de la guerre populaire pour la libération du Sud, la réunification du pays et la construction du socialisme.



Dans la direction de l’œuvre de la révolution socialiste, le camarade Lê Duân a apporté des contributions théoriques importantes à la recherche de la voie vers le socialisme adaptée aux conditions concrètes du Vietnam.



Le secrétaire général Lê Duân a été un disciple du président Hô Chi Minh et un dirigeant exceptionnel du Vietnam. Son nom et sa carrière resteront gravés à jamais dans l'histoire glorieuse de la nation. - VNA