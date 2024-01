Le secrétaire du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), chef de la Commission centrale des relations extérieures du Parti, Lê Hoai Trung, a mené une visite de travail en Italie et au Vatican, du 16 au 19 janvier.

La Commission centrale du contrôle du Parti s’est tenue les 10, 11 et 19 janvier à Hanoï, sous l’égide de son président Tran Cam Tu pour décider des sanctions disciplinaires contre des unités et individus du ministère de l'Industrie et du Commerce.