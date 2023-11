Hanoï (VNA) - Le ministère des Transports vient d’approuver un projet de développement de corridors fluviaux et logistiques dans la région Sud, avec un fonds d’investissement s'élevant à près de 3.900 milliards de dôngs (plus de 163 millions de dollars), a déclaré Duong Thanh Hung, directeur du Comité de gestion des projets de voies navigables.Le développement de corridors fluviaux et logistiques dans la région Sud grâce à un prêt de la BM est un projet important et urgent dans le domaine des voies navigables intérieures, et prioritaire pour les prêts de bailleurs de fonds étrangers.Le projet vise à améliorer le réseau d'infrastructures, à réduire les embouteillages, les accidents et les coûts de transport de marchandises par voies navigables grâce à la rénovation et à la modernisation du corridor de transport Est-Ouest reliant la région du Delta au Mékong et à l'amélioration du corridor de transport Nord-Sud reliant la région Sud-Est et le cluster portuaire de Cai Mep - Thi Vai.Il contribuera ainsi à améliorer le réseau d'infrastructures de transport, à réduire les embouteillages sur les principales voies navigables et les coûts de transport. Il favorisera la réduction de la pauvreté et le développement socio-économique, améliorera la sécurité du transport fluvial et celle des zones frontalières du delta du Mékong et des provinces du Sud-Est...