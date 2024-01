L'ambassadeur des Pays-Bas au Vietnam Kees van Baar. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - L'année 2023 constituait une année importante dans l'histoire des relations Vietnam-Pays-Bas, marquant les 50 ans de développement après l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.

A l'occasion du Nouvel An 2024 et du Têt du Dragon 2024 (Nouvel An lunaire 2024), l'ambassadeur des Pays-Bas au Vietnam Kees van Baar a accordé une interview à l'Agence vietnamienne d’information sur les relations entre les deux pays au cours des 50 dernières années ainsi que sur les perspectives de coopération bilatérale dans les temps à venir, en particulier dans les domaines où les Pays-Bas disposent d'atouts tels que la transition verte et la haute technologie.

Selon l'ambassadeur Kees van Baar, les deux pays entretiennent des relations profondes dans de nombreux domaines et ces relations continuent de se développer. Les Pays-Bas et le Vietnam se sont soutenus mutuellement dans les bons moments comme dans les moments difficiles et sont devenus des partenaires de confiance mutuels. Il y a 50 ans, les Pays-Bas étaient le partenaire de développement du Vietnam, mais aujourd'hui, ils sont le plus grand partenaire commercial et d'investissement du Vietnam en Europe.

« Je crois que nos deux pays continueront à suivre le même chemin au cours des 50 prochaines années. Mais désormais, l'accent sera mis sur des domaines tels que la transformation verte de l'économie, la réponse au changement climatique et la transition vers des sources d'énergie renouvelables », a affirmé l'ambassadeur Kees van Baar.

Le diplomate a déclaré qu'en plus des points principaux ci-dessus, un autre domaine, comme l'ont mentionné les Premiers ministres des deux pays, est la coopération dans le domaine de la haute technologie. Ce domaine aidera également les deux pays à développer l'industrie des véhicules électriques et la transformation verte.

« Il y a une similitude : le Vietnam veut attirer les entreprises néerlandaises, alors que les entreprises néerlandaises aiment aussi le Vietnam. Les deux parties ont également bien coopéré. De nombreuses entreprises à capitaux néerlandais fabriquent des produits destinés au marché vietnamien, comme Heineken, FrieslandCampina et Damen Shipyards. Elles sont différentes des entreprises qui se contentent d'importer, d'assembler et d'exporter des produits », a commenté l'ambassadeur.

Évaluant le soutien des Pays-Bas et les efforts du Vietnam dans la réponse au changement climatique, Kees van Baar a estimé que la coopération des Pays-Bas avec les provinces du delta du Mékong est une preuve importante.

« Une délégation vietnamienne est arrivée aux Pays-Bas en juin 2023. Ce fut une visite productive au cours de laquelle les deux parties ont discuté de la manière de parvenir au développement durable dans le delta du Mékong. Ces terres sont confrontées à un certain nombre de défis tels que l'affaissement et l'intrusion d'eau salée, qui sont également des problèmes auxquels sont confrontés les Pays-Bas », a déclaré le diplomate.

Selon l'ambassadeur, lorsqu'on discute des défis climatiques, il est nécessaire de considérer où l'adaptation est nécessaire et où les impacts doivent être minimisés. Pour s'adapter au changement climatique, des mesures peuvent être prises telles que la conversion de la riziculture à l'aquaculture ou la culture d'arbres fruitiers, ou la plantation de variétés de riz capables de résister à l'eau saumâtre.

« Le Premier ministre vietnamien a prononcé de grands discours lors de la COP26 (26e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques) ainsi que lors de la COP28 à Dubaï », a rappelé Kees van Baar, soulignant que les Pays-Bas étaient toujours prêts à coopérer avec le Vietnam pour mettre en œuvre les plans proposés.

Évaluant les résultats de la reprise économique post-pandémique du Vietnam en 2023, Kees van Baar a déclaré que le Vietnam s'en sortait très bien par rapport à certains pays voisins et qu'il méritait d’être hautement estimé à cet égard.

« Je vois que ce qu'il faut faire maintenant, comme l'a mentionné le Premier ministre Pham Minh Chinh, c'est investir dans les infrastructures publiques, les centrales électriques, les énergies renouvelables, ainsi que les systèmes routiers et portuaires. L'économie du Vietnam est en croissance et peut croître davantage », a déclaré l'ambassadeur, suggérant en outre que le gouvernement doit promouvoir les investissements publics dans les infrastructures ainsi que la participation du secteur privé à travers des partenariats public-privé.

Kees van Baar a déclaré que le Vietnam pouvait attirer davantage d'entreprises et d'investisseurs. Il est très important que le Vietnam promeuve le « mécanisme à guichet unique » pour soutenir les investissements étrangers. Si le Vietnam y parvient, le Vietnam deviendra un marché attractif pour les investissements directs étrangers.

Partageant ses sentiments avec l'Agence vietnamienne d'information sur la nouvelle année, Kees van Baar a souligné que 2024 était l'année du Dragon et que lorsqu'on parle du dragon, les gens l'associent souvent à la prospérité et à la force.

« En parlant de prospérité, je pense que le Vietnam possède tous les éléments pour devenir un pays prospère même lorsque la demande du marché mondial diminue. Le Vietnam peut attirer beaucoup de capitaux d’investissement car actuellement de nombreuses entreprises ne veulent pas dépendre d’un seul pays pour produire leurs biens. C’est ce que nous avons vu pendant la pandémie. Si la production est concentrée dans un pays et que ce pays met en place un confinement, les entreprises auront des problèmes. Les entreprises doivent donc répartir les risques », a affirmé l’ambassadeur.

« Le Vietnam peut en bénéficier parce que votre pays a montré au monde à quel point il a bien géré la crise du COVID-19 et s’est remis de la pandémie. Le Vietnam a pris les bonnes mesures », a-t-il ajouté.

A l'occasion de la nouvelle année, l'ambassadeur Kees van Baar a souhaité aux lecteurs de l'Agence vietnamienne d’information un joyeux Têt et un bon début pour une année du Dragon prospère. - VNA