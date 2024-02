Photo : VNA

Hô Chi Minh- Ville (VNA) - La foire internationale de l' ameublement et des objets de décoration du Vietnam (VIFA-EXPO) 2024 a été inaugurée le 26 février à Hô Chi Minh- Ville.Organisé par la filiale de la Chambre de commerce et d’industrie du Vietnam à Hô Chi Minh-Ville, l'Association des matériaux de construction du Vietnam et la Compagnie par actions de traitement du bois Lien Minh, l’événement se déroule jusqu’au 29 février.La foire compte 2 000 stands de 600 entreprises dont près de la moitié sont des entreprises étrangères. Il s'agit d'une activité de promotion commerciale importante pour la filière vietnamienne du bois et de la décoration intérieure et extérieure en 2024, une passerelle pour aider les entreprises à rechercher des partenaires et avoir des commandes.Depuis fin 2023, même si elle reste confrontée à de nombreuses difficultés, l’exportation des meubles et des objets de décoration intérieure a montré des signes de reprise, a constaté Tran Ngoc Liem, directeur de la filiale de la Chambre de commerce et d’industrie du Vietnam à Hô Chi Minh-Ville lors de la cérémonie d'ouverture de VIFA-EXPO.Selon Tran Ngoc Liem, en janvier dernier, les exportations de ces produits ont atteint près de 1,8 milliard de dollars, en hausse de 10,2% par rapport au mois précédent (plus de 1,6 milliard de dollars), représentant plus de 29% des exportations du secteur agricole. C'est également le seul produit de ce secteur dont le chiffre d'affaires à l'export a dépassé un milliard de dollars en un mois.En 2023, l’exportation de meubles et d'objets de décoration intérieure avait atteint seulement 16 milliards de dollars, en baisse de 14,8% sur un an. -VNA