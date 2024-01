Le consul général du Vietnam à Hong Kong, Pham Binh Dam. Photo: VNA



Hong Kong (VNA) - En 2023, les relations entre le Vietnam et la Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine) ont connu des avancées significatives dans les domaines de la diplomatie culturelle, de l'éducation et de la diplomatie économique.



À l'occasion de la fin de l'année, le consul général du Vietnam à Hong Kong, Pham Binh Dam, a dressé le bilan d'une année passionnante dans les relations entre les deux parties et a présenté quelques plans pour 2024 lors d'une interview accordée à l'Agence vietnamienne d’Information (VNA).



Selon lui, le développement le plus important des relations entre le Vietnam et Hong Kong (Chine) en 2023 est l'octroi officiel de visas de travail aux Vietnamiens par Hong Kong, ainsi que l'assouplissement des restrictions sur les visas d'affaires et de tourisme pour les Vietnamiens (visas à entrées multiples) depuis octobre 2023.

Cela a ouvert également le marché de Hong Kong aux entreprises vietnamiennes, leur permettant d'exploiter et de bénéficier de ses avantages en tant que centre financier, commercial, logistique, aéronautique et juridique international. En particulier, Hong Kong est également la porte internationale de la Chine. La levée des restrictions sur les visas aide également le Vietnam à tirer parti de cet avantage.



L'année 2023 a été marquée par des changements très importants dans les relations entre le Vietnam et Hong Kong. Hong Kong a accueilli cinq délégations de directeurs des départements vietnamiens et le ministre vietnamien du Plan et de l'Investissement Nguyen Chi Dung a effectué une visite à Hong Kong. Il s'agit d'un succès dans la promotion des liens entre les deux parties, a-t-il estimé.



En termes de culture, le consulat général a cherché à promouvoir la coopération, notamment la signature d'un accord de coopération entre le Département de la formation du ministère vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme et l'Académie des arts du spectacle de Hong Kong.



En ce qui concerne l'économie, le consulat général a soutenu l'accélération de la venue de sept délégations d'entreprises de Hong Kong au Vietnam pour explorer le marché. Ces entreprises souhaitent ouvrir des usines, investir et renforcer leur coopération commerciale et de production avec le Vietnam.



Pour l'année 2024, le consulat général continuera de promouvoir la coopération en augmentant les échanges de délégations à tous les niveaux de ministères, de secteurs et de localités, ainsi qu'en favorisant les visites de haut niveau entre le Vietnam et Hong Kong pour la signature de cadres de coopération dans les domaines de l'éducation, du travail, de l'investissement, de la finance et de la banque.



Le consul général du Vietnam, Pham Binh Dam, a également proposé des mesures de renforcement de la coopération bilatérale dans le tourisme, l'éducation et la finance.

Soulignant l'importance de la création d'une Association vietnamienne à Hong Kong, il a annoncé qu'elle verra le jour le 10 janvier prochain. -VNA