Le programme KC15/21-30 est en faveur du développement du delta du Mékong . Photo : CVN

Hanoï (VNA) - Le vice-ministre des Sciences et des Technologies, Trân Hông Thai, a déclaré que les institutions et les entreprises doivent créer des écosystèmes d'innovation ainsi que des groupes de recherche forts pour aider le delta du Mékong à répondre aux conséquence du changement climatique.



Cette demande a été partagée par le vice-ministre des Sciences et des Technologies, Trân Hông Thai, lors de la conférence annonçant le Programme national des sciences et technologies pour répondre au changement climatique en faveur du développement durable du delta du Mékong jusqu'en 2030, soit (KC15/21-30), tenu à l'Université nationale de Hô Chi Minh-Ville, le 29 décembre.

Le programme KC15/21-30 venait d'être approuvé par ce ministère le matin même et est considéré comme la phase 2 du Programme "Sciences et technologies pour le développement durable dans la région du Sud-Ouest sur la période 2014-2020" (appelé aussi le programme du Sud-Ouest)

Selon M. Hông Thai, la région du delta du Mékong est confrontée à des défis en matière de sécurité de l'eau, de changement climatique...Il espère donc que les scientifiques et universitaires se coordonneront avec les localités et les entreprises pour former des groupes de recherche afin de résoudre les défis. L’un des axes de la recherche concerne les sciences de la terre, les mines et l’environnement, qui est très important pour le développement durable du delta.

Le vice-ministre Hông Thai a également encouragé l'Université nationale de Hô Chi Minh-Ville (VNU-HCM) à créer des groupes de recherche dans les domaines de l'hydrométéorologie, de l'environnement, de la géologie, du changement climatique et d'autres sur l'économie, les sciences humaines et la société.

Le ministère s'engage à toujours soutenir et accompagner les recherches. Il se coordonnera avec les localités pour proposer des orientations d'études cohérentes.

Le Professeur agrégé Vu Hai Quân, directeur de la VNU-HCM, a déclaré que la stratégie de développement de la VNU-HCM pour la période 2021-2030 se concentre sur la recherche de modèles liés au développement durable tels que la croissance verte, la transition énergétique et et l'économie circulaire. La recherche vise à intégrer le numérique et les données liées aux enjeux pratiques du territoire.

M. Quân a estimé que les sciences de la terre, l'exploitation minière et l'environnement constituent de nouvelles et importantes orientations de recherche interdisciplinaire qui permettent d'avoir une vision globale et d'identifier les nouveaux défis du delta.

La VNU-HCM doit participer aux projets de recherche pour le dévelopement du delta du Mékong. Photo : CVN/VNA



Lors de la conférence, le Professeur agrégé Vu Tuân Hung, directeur adjoint de l'Institut des sciences sociales de la région du Sud, relevant de l'Académie des sciences sociales du Vietnam (membre du comité directeur KC15/21-30), a estimé que le programme se focalise sur l’objectif de rechercher et de transférer des modèles de développement socioéconomique adaptés aux impacts en amont du Mékong. Au moins 80% des résultats de la recherche donneront lieu à des applications concrètes et 20% feront l’objet d'études plus approfondies et complémentaires. Le programme fixe également des normes en termes de publications internationales, de licences de propriété intellectuelle, de documents de transfert de technologies... pour les groupes de recherche.

Le programme Sud-Ouest pour la première période 2014-2020 a abouti à l'application concrète de 64 thèmes de recherche en faveur du développement du delta du Mékong. Citons la recherche et l'application de sacs de stockage d'eau douce pour les habitants de la province de Bên Tre ; le modèle de culture intercalaire de riz avec des crevettes géantes d'eau douce sur 5.000 ha dans cette province rapportant des bénéfices 7 à 10 fois supérieurs à la culture du riz, tout en améliorant l'environnement et la qualité des crevettes et du riz; un modèle d'élevage extensif de crevettes en mangrove; une production de prébiotiques à partir de bactéries lactiques pour une application dans la production d'aliments pour crevettes afin de limiter le traitement de la nécrose hépatopancréatique aiguë ; le dépistage et la fabrication des principaux produits de prévention et de traitement des maladies du pangasius, de la crevette tigrée noire, de la crevette à pattes blanches et de la crevette géante d'eau douce dans la région Sud-Ouest à partir de plantes médicinales ; le modèle d'élevage de crevettes durable basé sur le contrôle et le traitement de l'eau des étangs à l'aide de nanotechnologies… - CVN/VNA