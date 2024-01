Hanoï (VNA) - Les prix des carburants ont augmenté d'environ 400 dôngs le litre à partir du 18 janvier, conformément à une décision conjointe du ministère de l'Industrie et du Commerce et du ministère des Finances.Plus précisément, le prix du litre d'essence E5 RON 92 a augmenté de 377 dôngs et celui de RON 95-III, de 547 dôngs. Ainsi, les prix sont maintenant de 21 418 dôngs le litre pour l'E5 RON 92 et de 22 482 dôngs le litre pour le RON 95-III.Le prix du diesel 0.05S a augmenté de 487 dôngs et le prix du pétrole lampant, de 205 dôngs. Le diesel est maintenant vendu à 20 194 dôngs le litre et le pétrole lampant à 20 536 dôngs le litre. En revanche, le prix du mazout 180CST 3.5S a diminué de 307 dôngs le kilo et est vendu à 15 508 dôngs le kilo.Le marché mondial du pétrole du 11 au 18 janvier a été influencé par divers facteurs tels que le risque d'expansion du conflit au Moyen-Orient, la reprise économique moins rapide que prévue en Chine, la hausse du prix du dollar et l'augmentation de l'offre de pétrole en provenance de Russie... Ces facteurs ont entraîné des fluctuations des prix des carburants pendant cette période, notamment à la hausse. -VNA