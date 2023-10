Les ministres à la réunion. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - La 11e réunion ministérielle de l'ASEAN sur la gestion des catastrophes (AMMDM) a eu lieu le 12 octobre à Ha Long, dans la province de Quang Ninh (Nord).

La réunion a réuni huit ministres, quatre vice-ministres et plus de 140 délégués internationaux des agences de prévention et de contrôle des catastrophes naturelles de 10 pays membres de l'ASEAN, du Secrétariat de l'ASEAN, du Centre de coordination de l'ASEAN pour l'assistance humanitaire pour la gestion des catastrophes (Centre AHA), et les partenaires de l'ASEAN (Chine, République de Corée, Japon) et plusieurs organisations internationales de la région.

Dans son discours d'ouverture de l'événement, le ministre vietnamien de l'Agriculture et du Développement rural, Le Minh Hoan, a souligné que l'ASEAN était une des régions les plus dynamiques et développées au monde, mais qu'elle faisait également face à de nombreux défis liés au changement climatique et aux catastrophes naturelles.

Au fil des années, des catastrophes telles que les tsunamis, les typhons, les inondations historiques et les séismes violents ont causé de nombreuses pertes de vies humaines dans les pays de l'ASEAN, détruisant les acquis et freinant le développement de nombreuses régions.

Conscients de ces défis, les pays de l'ASEAN ont travaillé ensemble pour élaborer et mettre en œuvre des mécanismes de coopération visant à atténuer les catastrophes et à assurer un développement durable. Parmi ces mécanismes de coopération, les pays de la région ont renforcé le partage d'informations, établi des réseaux à tous les niveaux et mis en place des programmes de formation et de sensibilisation aux approches avancées.

Le ministre vietnamien de l'Agriculture et du Développement rural, Le Minh Hoan. Photo: VNA



Ils ont également signé des accords afin de mieux répondre collectivement aux catastrophes naturelles grâce à des mécanismes de soutien étroits et efficaces tels que le Centre AHA, le programme de travail de l'accord de l'ASEAN sur la gestion des catastrophes et les interventions d'urgence (AADMER), ainsi que des mécanismes de coopération avec des partenaires importants du groupe dans le cadre d'"Une ASEAN, une réponse".

Le ministre Le Minh Hoan a exprimé l'engagement du Vietnam à faire de son mieux et à s'engager plus activement avec les pays de l'ASEAN dans l'élaboration et la mise en œuvre efficace de mécanismes de coopération communs en matière de gestion des catastrophes naturelles de l'ASEAN.

En maintenant l'esprit de solidarité, en renforçant la confiance stratégique et en favorisant une coopération sincère basée sur l'égalité, le respect mutuel et l'intérêt commun, et avec détermination et responsabilité, le ministre Le Minh Hoan s'est déclaré convaincu que les pays de l'ASEAN surmonteraient les défis du changement climatique et des catastrophes naturelles, protégeraient les acquis et contribueraient à faire de l'ASEAN une région développée, prospère et sûre dans le monde.

La 11e réunion ministérielle de l'ASEAN sur la gestion des catastrophes ayant pour le thème "De la réponse à des actions précoces et au renforcement de la résilience - l'ASEAN vise à devenir un leader mondial dans la gestion des catastrophes naturelles" a été placée sous l'égide du Vietnam. La réunion a adopté la "Déclaration de Ha Long sur les mesures précoces de gestion des catastrophes de l'ASEAN". -VNA