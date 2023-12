Hanoï (VNA) - Vendredi du 15 décembre à Hanoï, le Bureau des Nations Unies (ONU) au Vietnam a tenu un événement intitulé «Les jeunes et leurs initiatives pour le développement durable du Vietnam».

Les 9 projets présentés lors de cet événement ont été initiés par des jeunes et couvrent de nombreux domaines, des soins de santé à la protection de l’environnement.

Les élèves, les étudiants et les jeunes entrepreneurs ont apporté de nombreuses initiatives substantielles visant à rehausser la conscience de la communauté sur le recyclage des déchets plastiques, à apporter un soutien psychologique aux personnes handicapées et à développer des espaces publics écologiques. Chu Kim Duc est une jeune architecte. Elle est aussi la co-fondatrice de Think Playgrounds, un projet de mobilisation de fonds pour la construction de terrains de jeux communautaires verts et durables pour les enfants.

«A travers ce projet, nous souhaitons véhiculer un message fort appelant la communauté à agir pour créer des espaces urbains plus beaux, plus sûrs et plus sains, et ce en faveur de l’épanouissement des enfants et des adolescents», a-t-elle dit.

Selon Pauline Fatima Tamesis, coordonnatrice des Nations Unies au Vietnam, pour accélérer la mise en œuvre de l’Agenda 2030, le monde a besoin de nouvelles initiatives et d’actions audacieuses de la part des jeunes. Les quelque 22 millions de jeunes Vietnamiens constituent une pépinière de talents et une force d’innovation pour la société, a-t-elle souligné. - VOV/VNA