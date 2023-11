Le port international Gemalink de Cai Mep dans la province de Ba Ria - Vung Tau (Sud). Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Surmontant les difficultés causées par la récession économique mondiale, les exportations vietnamiennes montrent des signes de reprise en cette fin d'année.

Les commentaires des experts montrent que le chiffre d'affaires à l'exportation s'est progressivement amélioré au fil des trimestres.

Plus précisément, au premier trimestre, ce chiffre a diminué de 11,9 % par rapport à la même période de 2022; au deuxième trimestre, de 11,8%, mais au troisième trimestre, il n'a diminué que de 1,2%.

Le Vietnam a également réussi à diversifier ses débouchés en exportant vers de grands marchés tels que les États-Unis, l’Union européenne, l’Afrique, l’Europe de l’Est, l’Europe du Nord et l’Asie occidentale. En outre, une série de mesures visant à promouvoir les exportations vers les pays frontaliers ont été mises en œuvre de manière efficace, ce qui a contribué à augmenter le chiffre d'affaires des exportations vers la Chine.

Un secteur qui, selon les experts, montre des signes de nette reprise est celui du textile-habillement. Récemment, le nombre de partenaires d'Europe, d'Asie du Nord-Est, d'Asie du Sud-Est... venant se renseigner sur les produits vestimentaires a eu tendance à augmenter par rapport aux mois précédents.

Les experts suggèrent également de promouvoir les liens économiques entre les entreprises. Elles doivent partager les approvisionnements en matières premières, les commandes, les marchés et moderniser technologiquement leurs lignes de production.

La compagnie de confection de Hung Viet dans le district de Yen My, province de Hung Yen (Nord). Photo : VNA

Pour accélérer les exportations et atteindre les objectifs, le ministre de l'Industrie et du Commerce, Nguyen Hong Dien, a affirmé que son ministère donnerait des prévisions proactives et adopterait des politiques opportunes et efficaces.

Le ministère accélère les négociations et la signature de nouveaux mécanismes de coopération bilatérale et multilatérale avec les pays et régions potentiels.

En outre, il faut promouvoir le rôle des Bureaux du commerce du Vietnam à l’étranger dans la fourniture d'informations sur le marché et les nouvelles réglementations et politiques du pays hôte.

Le ministère aidera les entreprises à exploiter efficacement les Accords de libre-échange dont le Vietnam est membre.

En particulier, il se concentrera sur la résolution des problèmes de fonds, de mécanismes, de politiques et de procédures administratives pour aider les entreprises à rétablir et à développer leurs activités. - VNA