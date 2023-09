La cérémonie d'inauguration du pavillon du Vietnam lors de l'Exposition Chine-ASEAN en Chine. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh et une délégation vietnamienne de haut rang ont terminé avec succès leur voyage d'affaires en Chine pour assister à l’Exposition Chine-ASEAN (CAEXPO) et au Sommet des affaires et des investissements Chine-ASEAN (CABIS) à Nanning, capitale de la région autonome Zhuang du Guangxi.

Le voyage d'affaires du Premier ministre Pham Minh Chinh et de la délégation du gouvernement vietnamien était une activité extérieure revêtant une signification importante, a estimé le vice-ministre permanent vietnamien des Affaires étrangères Nguyen Minh Vu, lors d’une interview accordée à la presse sur celui-ci.

Les activités de la délégation ont atteint les exigences et les objectifs fixés. Sur le plan politique, le voyage d’affaires a renforcé la confiance politique et les relations bilatérales entre le Vietnam et la Chine. La participation vietnamienne à la CAEXPO démontre la haute estime et la priorité absolue du Parti et de l’État pour les relations bilatérales Chine-Vietnam. L’entretien entre les deux Premiers ministres ont continué de consolider la dynamique des échanges et des contacts étroits de haut niveau entre les deux parties, contribuant ainsi à concrétiser davantage la conscience commune de haut niveau entre les deux gouvernements.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh à l'ouverture de la CAEXPO et au CABIS. Photo : VNA



Ce voyage d’affaires a aussi resserré la coopération pratique entre le Vietnam et la Chine. Au cours de leur entretien, les deux Premiers ministres ont discuté de mesures approfondies visant à promouvoir les domaines de coopération en mettant l'accent sur l'économie, le commerce et les liaisons de transport afin de promouvoir pleinement la complémentarité des deux économies.

La participation vietnamienne aux événements en Chine a démontré la contribution proactive et positive du Vietnam à l'ASEAN et à la coopération ASEAN-Chine. CAEXPO et CABIS sont d'importants mécanismes de coopération économique et commerciale entre la Chine et l'ASEAN. Les deux parties ont réussi à organiser ensemble 20 expos. Au cours des 19 expos, le gouvernement vietnamien y ont toujours assisté. Le Vietnam est toujours le pays ayant le plus grand nombre de stands et d'entreprises participants à l'expo au sein de l'ASEAN.

CAEXPO de cette année est la première exposition organisée directement après une interruption de trois ans à cause de la pandémie de COVID-19. Le Premier ministre Pham Minh Chinh conduisant la délégation vietnamienne était le plus haut dirigeant aux événements aux côtés des autres des pays participants.

Cette année, le pavillon du Vietnam est le plus grand parmi les pays de l'ASEAN, avec la participation de 120 entreprises, plus de 200 stands couvrant une superficie de plus de 4 000 m2. Les entreprises vietnamiennes apportent à l’exposition des produits majeurs tels que des produits agricoles, des produits aquatiques, des aliments transformés, des chaussures, des meubles en bois, des articles artisanaux...

Le vice-ministre permanent vietnamien des Affaires étrangères Nguyen Minh Vu. Photo : VNA



La délégation et les entreprises vietnamiennes ont participé activement et pleinement et ont apporté d'importantes contributions au succès de cette expo. Le message du Premier ministre Pham Minh Chinh sur la détermination et l'engagement du Vietnam ainsi que sur les propositions de coopération spécifiques visant à renforcer les connexions stratégiques de développement, à relier les infrastructures de transport et à construire des chaînes d'approvisionnement complètes, stables et durables, a été hautement apprécié.

En tant que membre actif et responsable de l'ASEAN, en tant que plus grand partenaire commercial de la Chine au sein de l'ASEAN, le Vietnam continuera à travailler avec la Chine et les pays de l'ASEAN pour promouvoir davantage le rôle et la vitalité de CAEXPO et CABIS après 20 ans de leur développement, a conclu Nguyen Minh Vu. -VNA