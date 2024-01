La vice-ministre des Affaires étrangères Nguyen Minh Hang. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - La participation prochaine du Premier ministre Pham Minh Chinh à la réunion annuelle du Forum économique mondial (WEF) de Davos revêt une signification importante sur divers égards, a estimé la vice-ministre des Affaires étrangères Nguyen Minh Hang, lors d’une interview accordée à la presse sur la signification et l'importance de ce voyage d'affaires du Premier ministre.

La 54e réunion annuelle de WEF, qui se tiendra du 15 au 19 janvier 2024 en Suisse, sera la plus grande du genre depuis la pandémie de COVID-19. Près de 100 hauts dirigeants de pays et d'organisations internationales, et environ 3 000 dirigeants de groupes et d'entreprises mondiales y assisteront. C’est un nombre le plus élevé jamais enregistré.

Premièrement, la réunion est une occasion précieuse de saisir les pensées, les idées, les modèles de développement, les modèles de gouvernance et les tendances de développement du monde, ce pour tirer profit en temps opportun de nouvelles opportunités et tendances, tout en répondant efficacement aux défis posés et attirant un maximum de ressources pour servir le développement socio-économique du pays.

Deuxièmement, c'est le moment idéal pour partager, informer et présenter les réalisations, les orientations, les stratégies de développement national, les politiques et la politique étrangère du Vietnam, en transmettant un message fort sur un Vietnam dynamique et innovant, une destination d'investissement attractive pour le monde entier.

Troisièmement, la participation du Premier ministre à la réunion et ses partages, ses évaluations et ses propositions sur la situation, les perspectives, la pensée du développement au niveau mondial, les solutions pour promouvoir la croissance et résoudre les défis émergents continueront d'affirmer la contribution responsable et efficace du Vietnam au monde.

La réunion est également l’opportunité pour le Vietnam d'accroître les échanges et de promouvoir la coopération avec la Suisse et ses partenaires et organisations internationales, en approfondissant les relations dans de nombreux domaines, notamment l'économie, le commerce et l’investissement.

Selon les prévisions, le dirigeant vietnamien devrait assister et prendre la parole à d'importantes séances de discussion, notamment les séances spéciales consacrées au Vietnam. Il va présider de nombreuses échanges de vue avec des dirigeants de grandes entreprises et rencontrer des dirigeants de pays, d'organisations internationales et d'entreprises.

Premièrement, le Premier ministre partagera les évaluations, les commentaires et les points de vue du Vietnam sur les perspectives, les opportunités et les défis ainsi que les tendances d'ajustement de l'économie mondiale. Il proposera des solutions immédiates et à long terme pour renforcer la solidarité internationale, rétablir la confiance et promouvoir la coopération entre les pays, entre les gouvernements, les entreprises et les partenaires afin de partager une responsabilité commune.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh. Photo : VNA



Deuxièmement, il va souligner la contribution responsable du Vietnam à la gestion des défis mondiaux, notamment dans des domaines tels que la sécurité alimentaire, l'agriculture intelligente et l'adaptation au changement climatique, à la transition énergétique juste...

Troisièmement, le Vietnam discutera et proposera également des orientations pour promouvoir le potentiel, les atouts et la centralité de l'ASEAN et du Vietnam dans la promotion de la croissance et le renforcement des liens commerciaux et d'investissement.

A propos des visites officielles du Premier ministre Pham Minh Chinh en Hongrie et en Roumanie du 18 au 23 janvier 2024, Nguyen Minh Hang les a aussi jugées extrêmement importante dans le but de continuer à mettre en œuvre de manière cohérente la politique étrangère d'indépendance et d'autonomie, de multilatéralisation et de diversification des relations extérieures du Vietnam, tout en continuant à promouvoir et à approfondir les relations avec les partenaires et amis traditionnels.

Dans le cadre de ces visites, Pham Minh Chinh aura des entretiens, des rencontres, des contacts et des séances de travail avec de hauts dirigeants de Hongrie et de Roumanie, et visitera des localités, des universités et des centres de recherche et d'affaires, rencontrera des membres de l’Association d’amitié du Vietnam avec la Hongrie et la Roumanie et la communauté vietnamienne vivant et travaillant dans les deux pays.

La visite du Premier ministre contribuera à accroître davantage la confiance politique, à resserrer l'amitié traditionnelle et le soutien mutuel actif entre le Vietnam, la Hongrie et la Roumanie ; à promouvoir et à porter les domaines de coopération traditionnels tels que l'économie, le commerce, le travail, la culture, l'éducation, la formation des ressources humaines... à une nouvelle hauteur pour répondre aux exigences de développement de chaque pays ; à accélérer la coopération dans des domaines potentiels et forts tels que les sciences et technologies, l'information et la communication, la pharmacie, l'innovation...

En outre, la visite du Premier ministre Pham Minh Chinh sera également une bonne occasion pour le Vietnam de promouvoir la coopération avec la Hongrie et la Roumanie afin de relier les relations entre le Vietnam et la région de l'Europe centrale et orientale, ainsi qu'entre les deux pays et l'ASEAN, et de coordonner étroitement dans la résolution des problèmes mondiaux afin de contribuer à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans la région et dans le monde, a conclu la ministre. - VNA