La délégation vietnamienne à la réunion de l'Assemblée générale de l'Association internationale des Conseils économiques et sociaux et institutions similaires (AICESIS), le 1er novembre 2023. Photo: VNA



Moscou (VNA) - Une délégation du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam (FPV) dirigée par son vice-président Nguyen Huu Dung, a participé le 1er novembre à une réunion de l'Assemblée générale de l'Association internationale des Conseils économiques et sociaux et institutions similaires (AICESIS).



Cette réunion hybride a réuni des représentants de plus de 70 sociétés civiles nationales et associations régionales. Elle a permis d’adopter les règlements mis à jour de l'AICESIS.



L'AICESIS a été fondée en juillet 1999 à Port Louis, Maurice. C'est une association de droit néerlandais ayant son siège à Bruxelles, en Belgique. Elle regroupe des institutions de 72 pays de quatre continents : Afrique, Amérique latine-Caraibes, Asie et Europe.



L'AICESIS a pour mission de promouvoir le dialogue et les échanges d'expérience et de bonnes pratiques entre ses membres, et, de façon plus large, encourager le dialogue entre partenaires économiques et sociaux dans le monde; d'encourager la création de Conseils économiques et sociaux dans les États qui n'en possèdent pas; et de contribuer par l'échange d'expériences et l'organisation de réunions a la prospérité et le développement économique et l'émergence de sociétés civiles démocratiques, conformément aux principes des Nations Unies et aux droits du travail partagés par les membres de l'OIT.

Entretien entre la délégation du Comité central du FPV et la Chambre civique de la Fédération de Russie. Photo: VNA



En marge de la réunion, la délégation vietnamienne s'est entretenue avec Lidiya Mikheeva, secrétaire de la Chambre civique de la Fédération de Russie.



Cette dernière a souligné qu'il existait de nombreuses opportunités de coopération entre les deux pays, en particulier dans le cadre de l'AICESIS. Elle a invité le Front de la Patrie du Vietnam à échanger des expériences sur plusieurs sujets.



Pour sa part, Nguyen Huu Dung a proposé à la Chambre civique de la Fédération de Russie de renforcer la coopération avec le Vietnam en tous domaines et de créer des conditions favorables à la communauté des Vietnamiens en Russie.

La délégation du Comité central du FPV à l'ambassade du Vietnam en Russie. Photo: VNA



Le 31 octobre, la délégation du Comité central du FPV avait travaillé avec l'ambassadeur du Vietnam en Rusie, Dang Minh Khoi. -VNA