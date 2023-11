Lisbonne (VNA) - Dans le cadre de sa visite de travail au Portugal, une délégation de l'Assemblée nationale (AN), conduite par son vice-président permanent Tran Thanh Man, a travaillé avec plusieurs personnalités portugaises pour intensifier les bonnes relations entre les deux pays.

Concrètement, lors d'une rencontre avec Francisco André, secrétaire d'État portugais aux affaires étrangères et à la coopération, Tran Thanh Man a déclaré que le Vietnam donnait toujours une priorité au renforcement du partenariat et de la coopération intégrale avec l'Union européenne (UE) ainsi qu'avec ses pays membres, dont le Portugal, un membre important.Remerciant le Portugal d'avoir ratifié l'Accord de protection des investissements Vietnam-UE (EVIPA) en avril dernier, Tran Thanh Man a proposé au Portugal d'encourager les autres membres restants de l'UE à ratifier cet accord rapidement, et la Commission européenne à lever le "carton jaune INN" imposé aux produits halieutiques vietnamiens.A cette occasion, les deux parties ont convenu de renforcer leur coopération dans des domaines tels que la culture, l'éducation, l'économie maritime, la navigation, les énergies renouvelables, le tourisme, les technologies de l'information, etc.Francisco André a déclaré que son pays était également conscient des efforts déployés par le Vietnam pour améliorer le cadre juridique en matière de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

La délégation de l'AN vietnamienne prend la photo avec les dirigeants de l'Agence portugaise pour l'investissement et le commerce extérieur (AICEP). Photo: VNA



Lors de sa séance de travail avec Filipe Santos Costa, PDG de l'Agence portugaise pour l'investissement et le commerce extérieur (AICEP), Tran Thanh Man a déclaré que jusqu'à fin 2022, le Portugal comptait seulement trois projets d'investissement au Vietnam totalisant 110.000 dollars de capitaux enregistrés, se classant 125e dans la liste des 141 pays et territoires investissant au Vietnam. Et le Vietnam ne compte actuellement qu'un seul projet, de 856.000 dollars, au Portugal Les deux parties ont convenu de renforcer leur coopération, d'exploiter au maximum les opportunités offertes par l'Accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Vietnam (EVFTA) afin de porter le commerce bilatéral à un milliard de dollars dans un futur proche.Durant son séjour, Tran Thanh Man a rencontré un groupe de députés du Parti communiste portugais (PCP). Selon lui, le Vietnam attache toujours de l'importance à la consolidation et au développement de ses relations d'amitié et de coopération avec les pays et les Partis amis traditionnels, dont le PCP.Les députés du PCP ont proposé que le PCP et le Parti communiste du Vietnam (PCV) maintiennent leurs rencontres et leurs échanges d'informations sur la situation de chaque Parti, de poursuivre leur bonne coordination au sein des forums multilatéraux des Partis communistes et ouvriers. Ils ont exprimé leur désir de développer des relations avec les pays socialistes, dont le Vietnam.