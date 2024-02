Hanoi (VNA) – Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) Nguyên Phu Trong et le secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL) et président lao Thongloun Sisoulith ont coprésidé lundi 26 févier à Hanoi une rencontre de haut niveau entre le PCV et le PPRL.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyên Phu Trong accueillant le secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire lao et président lao Thongloun Sisoulith, à Hanoi, le 26 févier. Photo: VNA



Il s’agit d’un événement important qui contribue à renforcer et à approfondir la grande amitié, la solidarité spéciale et la coopération intégrale entre les deux Partis, les deux États et les peuples vietnamiens et lao.

Les deux dirigeants se sont informés l’un l’autre de la situation de chaque parti et de chaque pays, y compris le travail d’édification du Parti, le développement socio-économique, et se sont échangés sur la situation mondiale et régionale et les contenus d’intérêt commun; ont évalué les résultats des relations de coopération entre les deux partis et les deux pays ces derniers temps; et ont convenu des grandes orientations de la coopération Vietnam-Laos dans les temps à venir.



Les deux dirigeants ont hautement apprécié la coopération de plus en plus profonde, substantielle et efficace entre le Vietnam et le Laos dans tous les domaines, dans lesquels les relations politiques continuent de se renforcer; la coopération en matière de défense et de sécurité est efficacement promue; la coopération économique, culturelle, éducative, scientifique et technique a connu des changements positifs.

Ils ont félicité les réalisations importantes et globales que les deux peuples ont accomplies dans le travail d’édification et de développement nationaux ainsi que dans la mise en œuvre des résolutions des congrès nationaux de chaque parti ; les deux parties sont remerciées mutuellement pour le soutien et l’assistance sincères qu’elles ont apportés l’une à l’autre ces dernières années.

Les deux parties ont souligné la tradition historique d’attachement et d’entraide entre les deux pays; ont affirmé que les relations Vietnam-Laos constituent un bien inestimable des deux peuples, un nécessaire objectif, une loi historique et la plus grande source de force des deux partis et deux pays, qui doit être promue et transmise aux générations futures.

Le secrétaire général Nguyên Phu Trong a affirmé que les relations entre le Vietnam et le Laos jouent toujours un rôle particulièrement important et constituent une priorité absolue dans la politique extérieure du Vietnam. Dans le même temps, il a souligné un certain nombre de points clés pour renforcer les relations entre les deux partis et les deux pays dans les temps à venir.

Vue générale de la rencontre de haut niveau entre le PCV et le Parti populaire révolutionnaire lao, à Hanoi, le 26 févier. Photo: VNA

En accord avec les opinions du secrétaire général Nguyên Phu Trong, le secrétaire général et président Thongloun Sisoulith a affirmé l’importance et la signification stratégique des relations Vietnam-Laos pour la sécurité et le développement de chaque pays, pour la paix, la stabilité et le développement dans la région et le monde.

Lors de la rencontre, le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh et son homologue lao Sonexay Siphandone ont hautement apprécié les résultats de la coopération bilatérale dans les domaines de l’économie, du commerce, de l’investissement, de la culture, de l’éducation, de la science, de la technique, de la défense et de la sécurité, et a proposé certaines orientations pour la coopération entre les deux pays dans les temps à venir.

Les deux parties ont convenu que dans le contexte de la situation actuelle, les deux partis et les deux pays doivent continuer de promouvoir la belle relation des liens, de renforcer la solidarité et la coordination étroite, se soutenir mutuellement et continuer d’approfondir les relations politiques bilatérales servant de noyau d’orientation générale des relations entre les deux partis et les deux pays.

Elles ont souligné le renforcement des piliers de la coopération en matière de défense, de sécurité et d’affaires étrangères, la création des percées dans la coopération économique, la promotion de la coopération dans les domaines de l’éducation, de la culture, de la science et de la techniques et les échanges entre les peuples sur la base de la promotion des potentialités et des avantages de chaque pays. L’accent est mis sur la coopération entre les comités du Parti, les ministères, les branches, les organes de l’Assemblée nationale, les fronts de la Patrie, les organisations de masse, les organisations populaires et les localités des deux pays.

Les deux parties ont affirmé la nécessité de promouvoir l’efficacité des mécanismes existants, de continuer à innover et à améliorer l’efficacité de la coopération dans tous les domaines, et en même temps de construire de nouveaux mécanismes appropriés pour renforcer davantage les relations de solidarité spéciale Vietnam-Laos au bénéfice des intérêts pratiques des deux peuples, pour la paix, la coopération et le développement dans la région et le monde. – VNA