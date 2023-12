Hanoï, 12 décembre (VNA) - Le général de corps d’armée Huynh Chien Thang, chef d'état-major adjoint de l'Armée populaire vietnamienne, a reçu le 11 décembre à Hanoï une délégation du ministère japonais de la Défense, des Forces d'autodéfense japonaises (JSDF) et Fondation Sasakawa pour la paix dirigée par le général de division Shirai Ryoji, directeur du département du personnel et de la formation à l'état-major général de la Force aérienne d'autodéfense japonaise.

Lors de la réception. Photo : VNA

Lors de la réception, Huynh Chien Thang a hautement apprécié le soutien efficace du ministère japonais de la Défense et de la JSDF à travers des programmes visant à renforcer les capacités, à surmonter les conséquences de l'après-guerre et à assurer la sécurité maritime.Il espère que les deux parties continueront à mettre en œuvre efficacement les programmes de coopération.Huynh Chien Thang a salué les activités d'échange de défense entre les deux parties, notamment le programme d'échange entre officiers vietnam iens et japonais soutenu par la Fondation Sasakawa pour la paix au cours des six dernières années.Il a proposé que les parties japon aises étudient et élargissent les sujets du programme de coopération et soutiennent les victimes vietnamiennes de l'agent orange/dioxine.Le ministère vietnamien de la Défense continuera de créer des conditions favorables au programme d’échange entre officiers vietnamiens et japonais, contribuant ainsi à la coopération en matière de défense des deux pays.Pour sa part, Shirai Ryoji a exprimé son espoir de voir la coopération entre les deux parties se développer davantage, notamment dans les domaines de la défense et de la sécurité. Les deux parties continueront à échanger leurs expériences, à promouvoir les domaines de coopération, en mettant l'accent sur la formation et les échanges de délégations à tous les niveaux, et à élargir leur collaboration dans de nouveaux domaines dont elles ont la capacité et la demande. - VNA