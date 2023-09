Le chef de la République russe de Sakha (Yakoutie), Aisen Nikolaev. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - En marge du forum économique international de l'Est (EEF 2023) qui s'est tenu à Vladivostok le 13 septembre, le vice-ministre vietnamien du Plan et de l'Investissement, Do Thanh Trung a rencontré le chef de la République russe de Sakha (Yakoutie), Aisen Nikolaev.

Lors de la rencontre, les deux parties ont discuté des questions visant à renforcer leur coopération. Aisen Nikolaev a souligné que Yakoutie et le Vietnam cherchaient à établir de nouveaux liens au niveau officiel. Les deux parties s'intéressent de plus en plus à la coopération dans le commerce. De nombreuses entreprises de la République de Sakha participent également régulièrement à des salons commerciaux et industriels au Vietnam.

Le chef de la République de Sakha a invité le Vietnam à rejoindre au Consortium russo-asiatique de recherche sur l'Arctique. Il a également invité l'équipe nationale du Vietnam à participer aux Jeux sportifs internationaux des enfants d'Asie qui se tiendront en 2024 dans la capitale Yakutsk. -VNA