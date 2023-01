Hanoi (VNA) – Le ministre de l’Industrie et du Commerce Nguyên Hông Diên a prononcé, mercredi 18 janvier, au nom du gouvernement vietnamien, un discours de félicitations en ligne à l’occasion du 73e anniversaire des relations diplomatiques Vietnam-Chine (18 janvier 1950-2023).

Le ministre de l’Industrie et du Commerce Nguyên Hông Diên. Photo : VNA

Le responsable a mis en exergue les relations d’amitié traditionnelle, à la fois "de camarades et de frères", entre les peuples vietnamien et chinois, cultivées par les présidents Hô Chi Minh et Mao Zedong puis par les nombreuses générations successives de dirigeants.Le Parti, l’État et le peuple vietnamiens considèrent la consolidation et le développement de ses relations de partenariat de coopération stratégique intégrale avec la Chine comme un choix stratégique et une priorité absolue dans sa politique étrangère indépendante, d’autonomie, de multilatéralisation et de diversification des relations extérieures, a-t-il souligné.En 2022, les deux pays ont déployé des efforts pour contrôler l’épidémie de Covid-19 et promouvoir leur coopération dans tous les domaines. Les échanges et contacts de haut niveau en personne ont repris, dont la visite officielle en Chine du secrétaire général Nguyên Phu Trong juste après le 20e Congrès du Parti communiste chinois était un événement d’une importance particulière pour les relations entre les deux Partis, deux pays et deux peuples, a-t-il indiqué.De nombreux projets de coopération entre les deux parties ont été promus, le dédouanement des marchandises aux postes-frontières des deux pays est maintenu pour l’essentiel stable, de nombreux autres produits agricoles vietnamiens sont officiellement exportés vers la Chine tels que bananes, durians, patates douces, nids d’hirondelle et fruits de la passion, a-t-il poursuivi.Le ministre Nguyên Hông Diên a exprimé sa conviction qu’en 2023, avec la détermination et les efforts conjoints des deux parties, les relations de voisinage amical, de coopération intégrale Vietnam-Chine continueront de se développer de manière approfondie, stable, saine et durable, répondant aux aspirations et intérêts positifs des deux pays et deux peuples, contribuant à la paix, à la coopération et au développement dans la région et le monde.L’ambassadeur de Chine au Vietnam, Hung Ba, a hautement apprécié les réalisations des relations entre les deux pays au cours des 73 dernières années ; affirmant que le Parti et l’État chinois attachent une grande importance au développement de ses relations de partenariat de coopération stratégique intégrale avec le Vietnam.Il a déclaré que le Parti et l’État chinois sont prêts à travailler avec le Vietnam pour renforcer la confiance politique, approfondir la coopération substantielle dans tous les domaines, renforcer les échanges et la compréhension mutuelle, et ouvrir une nouvelle ère pour les relations entre les deux Partis, deux pays et deux peuples. – VNA