Hanoi (VNA) - Le vice-ministre permanent des Affaires étrangères Nguyên Minh Vu et le vice-ministre chinois des Affaires étrangères Sun Weidong ont tenu, jeudi 9 novembre à Hanoi, une réunion entre les chefs des délégations gouvernementales pour les négociations sur les questions territoriales et frontalières entre le Vietnam et la Chine.

Lors de la rencontre entre les chefs des délégations gouvernementales pour les négociations sur les questions territoriales et frontalières entre le Vietnam et la Chine, à Hanoi, le 9 novembre 2023. Photo: VNA

Les deux parties ont exprimé leur satisfaction devant le bon développement du partenariat de coopération stratégique intégrale Vietnam-Chine, en particulier depuis la visite historique en Chine du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) Nguyên Phu Trong en octobre 2022.Elles ont convenu de continuer à concrétiser les perceptions communes des hauts dirigeants des deux pays afin de faire progresser la coopération bilatérale substantielle dans divers domaines et de préparer conjointement la 15e réunion du Comité de pilotage pour la coopération bilatérale et d’autres activités bilatérales importantes en vue du 15e anniversaire du partenariat de coopération stratégique intégrale.Les deux parties ont évalué les progrès dans la coopération en matière de gestion de la frontière terrestre Vietnam-Chine conformément aux documents juridiques.Elles ont noté le fonctionnement efficace du mécanisme du Comité mixte sur la frontière terrestre, la coopération plus étroite dans la construction d’infrastructures et l’amélioration de la connectivité des transports dans les zones frontalières, et l’exploitation pilote des cascades Ban Giôc-Detian, démontrant leur détermination à créer une destination touristique sûre et attrayante, apportant ainsi une contribution importante au développement socio-économique des zones frontalières.Les deux parties se sont engagées à continuer de travailler en étroite collaboration dans la gestion et la protection des frontières, conformément aux trois documents juridiques sur la frontière terrestre entre les deux pays et aux accords pertinents.Elles ont convenu de bien coopérer dans l’ouverture, l’améliorationn, la reconnaissance des postes-frontières, en déployant des mesures visant à faciliter le dédouanement, les échanges culturels et commerciaux dans les zones frontalières, en vue de construire une frontière terrestre vietnamo-chinoise de paix, d’amitié, de stabilité, de coopération et de développement.Sur la question maritime, elles ont discuté des récents développements en Mer Orientale. Ils ont souligné l’importance de continuer de mettre sérieusement en œuvre les perceptions communes des hauts dirigeants des deux partis et des deux pays et l’Accord sur les principes fondamentaux guidant le règlement de la question maritime entre le Vietnam et la Chine en 2011, et de travailler ensemble pour maintenir la paix, la stabilité, faire preuve de retenue et éviter de compliquer la situation en mer.La partie vietnamienne a proposé que les deux parties respectent réellement les droits et intérêts légitimes de chacun, travaillent ensemble pour contrôler correctement les désaccords, maintiennent des canaux de négociation fluides sur la question maritime et s’efforcent de trouver une solution fondamentale et à long terme conformément au droit international et aux Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).Les deux parties ont salué l’avancée des projets dans le cadre de la coopération dans des domaines moins sensibles, tels que le lâcher d’alevins et la protection des ressources aquatiques dans le golfe du Bac Bô, ainsi que la signature de deux documents de coopération portant sur l’étude comparative des sédiments de la période de l’holocène dans le delta du fleuve Rouge et celui du Yangtsé, et la gestion intégrée de l’environnement marin et insulaire dans le golfe du Bac Bô.Elles ont également convenu de continuer à accélérer les négociations sur la délimitation des zones maritimes à l’extérieur du Golfe du Bac Bô, d’achever les procédures et de progresser vers la signature d’un accord sur la création d’une hotline pour les événements inattendus liés aux activités de pêche dans les eaux du Vietnam et de la Chine, et d’un autre sur la coopération Vietnam-Chine en matière de recherche et de sauvetage et faire progresser davantage la coopération en mer, en particulier dans les domaines moins sensibles.A cette occasion, le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son a reçu le vice-ministre chinois des Affaires étrangères Sun Weidong, au cours de laquelle il a suggéré que les deux ministères travaillent en étroite collaboration et préparent minutieusement les prochaines activités d’échange entre les deux pays.Les deux ministères doivent prendre activement des mesures innovantes et favoriser une coordination pratique dans divers domaines, notamment dans l’économie, le commerce, les infrastructures et la connectivité des chemins de fer et des routes, facilitant ainsi les échanges entre les peuples dans les zones frontalières, a déclaré le chef de la diplomatie vietnamienne.Il convient de mettre l’accent sur le renforcement de la coordination dans la gestion de la frontière terrestre, sur le contrôle des différends en mer et sur la contribution aux relations d’amitié et de coopération entre le Vietnam et la Chine, a-t-il encore indiqué. – VNA