Hanoi (VNA) – Le Vietnam va envoyer trois officiers de police à la Mission de maintien de la paix des Nations Unies au Soudan du Sud en 2023, portant à sept le nombre d’officiers de police vietnamiens servant sous le drapeau des Nations Unies.

Par procuration du président de la République, le vice-ministre de la Sécurité publique Luong Tam Quang a remis mercredi 16 mai la décision présidentielle du 12 août 2023 au lieutenant-colonel Bui Phuong Lân, à la femme lieutenant-colonel Nguyên Thu Hà et au commandant Dinh Manh Cuong.C’est un grand honneur et une fierté de chaque officier de police, ainsi qu’une très haute responsabilité devant le Parti, l’État, le Comité central du Parti pour la Police et le ministère de la Sécurité publique dans la démonstration du niveau d’intégration internationale des officiers de police vietnamiens, a déclaré le vice-ministre Luong Tam Quang.

Le vice-ministre de la Sécurité publique Luong Tam Quang et les délégués posent pour une photo de groupe. Photo : journal Police populaire

En 2022, le ministère de la Sécurité publique a envoyé quatre officiers pour effectuer des missions de maintien de la paix des Nations Unies, parmi lesquels un officier travaillant au siège des Nations Unies, et trois autres à la mission au Soudan du Sud.Au nom des trois officiers, la femme lieutenant-colonel Nguyên Thu Hà a promis d’accomplir avec succès toutes les tâches assignées, de poursuivre la tradition héroïque et glorieuse de la force de police populaire en contribuant à la défense précoce et de loin de la Patrie vietnamienne, de promouvoir l’image des hommes vietnamiens épris de paix, avides d’apprendre et responsables vis-à-vis de la communauté internationale. – VNA