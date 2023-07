Des touristes à Ha Long. Photo : baoquangninh.vn



Hanoï (VNA) – Selon l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam (ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme), en juillet, le Vietnam a accueilli plus d'un million de visiteurs internationaux, soit une augmentation de 6,5% par rapport au mois précédent.

C'est le premier mois depuis le début de 2023, le secteur du tourisme a accueilli plus d'un million de visiteurs internationaux. Le nombre des visiteurs nationaux en juillet s’est chiffré à 12,5 millions.

Ainsi, au cours des sept mois de 2023, le pays a accueilli près de 6,6 millions d'arrivées, soit 83% de son plan pour 2023. Le nombre total de touristes étrangers a atteint 76,5 millions pour une recette estimée à 416,6 billions de dongs (17,9 milliards de dollars).

Des visiteurs à Hue. Photo : VNA



La République de Corée continue à arriver en tête en nombre des touristes au Vietnam, avec 1,9 million d'arrivées (représentant près d'un tiers du nombre de visiteurs), suivie de la Chine et des États-Unis. Parmi les 10 premiers marchés touristiques internationaux du Vietnam, l'Asie du Nord-Est compte 4 marchés (République de Corée, Chine, Taïwan (Chine) et Japon), l'Asie du Sud-Est trois marchés (Thaïlande, Malaisie et Cambodge). Le marché australien s'est classé 9e et l'Inde 10e.

En Europe, le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne sont les plus grands marchés en termes du nombre des touristes au Vietnam. En juillet, l’accueil des visiteurs européens a connu un taux de croissance le plus important. La République de Corée, 6 %, la Chine, 14 %, les États-Unis, 7 %, Taïwan, 31,3 %... - VNA