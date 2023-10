L'ambassadeur Dang Hoang Giang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations unies (ONU), a exprimé sa grande préoccupation face à l'escalade actuelle de la situation au Moyen-Orient et a présenté ses sincères condoléances aux familles des victimes des récentes attaques.

Une délégation de Ho Chi Minh-Ville, conduite par le vice-président du Comité populaire de la ville Vo Van Hoan, a effectué un voyage d'affaires les 26 et 27 octobre en Italie, avec une mission d’accélérer les relations de coopération multi

Le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères Do Hung Viet et le secrétaire d'État du ministère cambodgien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale Soeung Rathchavy ont coprésidé, le 26 octobre dans la ville cambodgienne de Preah Sihanouk, la 8e consultation politique entre les deux ministères des Affaires étrangères.