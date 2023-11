Photo d'illustration. Source: baodautu.vn



Hanoi (VNA) - L’industrie des semi-conducteurs est l’un des secteurs stratégiques les plus importants au monde et le Vietnam participe plus fortement à l’écosystème régional et mondial des semi-conducteurs.

Le ministre du Plan et de l'Investissement, Nguyên Chi Dung, estime que dans un avenir proche, le Vietnam deviendra un partenaire fiable et un maillon important dans la chaîne d'approvisionnement mondiale de fabrication de semi-conducteurs.

Selon le Département des investissements étrangers du ministère du Plan et de l'Investissement, au cours des 10 derniers mois, les investissements directs étrangers au Vietnam ont atteint plus de 25,7 milliards de dollars, en hausse de 14,7% en glissement annuel.

Selon les organisations internationales, le Vietnam devient un point positif et progresse dans le classement des pays qui attirent les IDE. Le département de recherche mondial de la Banque HSBC a estimé que le Vietnam appartenait au groupe des trois pays (avec Singapour et la Malaisie) excellant au sein de l'ASEAN pour attirer les IDE dans le secteur technologique. Malgré le ralentissement du commerce, cette tendance laisse espérer une reprise au Vietnam à mesure que le cycle économique change.

De nombreuses entreprises technologiques ont marqué leur empreinte au Vietnam. Selon HSBC, la moitié de la production mondiale de smartphones de Samsung provient du Vietnam. Cela a également encouragé d’autres géants de la technologie, notamment Apple, à étendre leurs opérations au pays.

Le Vietnam a beaucoup de potentiels pour développer l’industrie des semi-conducteurs. Photo: VNA



Selon Vu Tu Thanh, directeur exécutif adjoint du Conseil d'affaires États-Unis-ASEAN (USABC), les États-Unis sont très intéressés par les domaines industriels auxquels le Vietnam peut participer dans la chaîne d'approvisionnement et de valeur mondiale, tels que la construction automobile, la production de semi-conducteurs... Actuellement, de nombreuses entreprises américaines continuent de promouvoir le déplacement de leur chaîne d'approvisionnement vers le Vietnam.

Selon Linda Tan de l'Association des technologies des semi-conducteurs d'Asie du Sud-Est (Semi SEA), l'industrie vietnamienne des semi-conducteurs est en plein essor et présente de nombreux potentiels et avantages. Le Vietnam attire de plus en plus de grandes entreprises de l’industrie des semi-conducteurs de République de Corée, de Taiwan (Chine), des États-Unis…

Actuellement, le Vietnam attire de plus en plus de grandes entreprises de l'industrie des semi-conducteurs des États-Unis, de République de Corée, du Japon et des pays européens. Surtout, en septembre dernier, le président américain Joe Biden, s'est rendu au Vietnam et a élevé les relations entre les deux pays au niveau d’un partenariat stratégique intégral. Ainsi, l'un des contenus stratégiques de la coopération est déterminé comme étant l'innovation, y compris le développement de l'industrie des semi-conducteurs.

Dans le cadre de la 6e session de la 15e Assemblée nationale, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné le développement d'un certain nombre d'industries et de domaines clés, dont l'industrie des semi-conducteurs.

Le gouvernement vietnamien continue à améliorer l'environnement d’affaires le plus favorable et le plus attractif pour les investisseurs, les entreprises, les instituts de recherche et les centres de formation de l'industrie des semi-conducteurs. En conséquence, les projets d'investissement dans la production de puces semi-conductrices bénéficient des incitations les plus élevées dans le cadre du droit vietnamien, a souligné Nguyên Chi Dung. -VNA