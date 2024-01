Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le vice-Premier ministre Tran Luu Quang a reçu le 16 janvier à Hanoï une délégation d'étudiants vietnamiens et japonais participant au Programme des jeunes ambassadeurs, organisé à l'occasion du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Japon.

Le dirigeant a souligné que les similitudes culturelles et les liens historiques constituaient le ciment naturel liant les deux peuples et la base durable pour le développement des relations Vietnam-Japon.

Citant les statistiques, selon lesquels, le Vietnam compte actuellement 51 000 étudiants au Japon, se classant deuxième en termes de nombre d'étudiants internationaux dans ce pays, le vice-Premier ministre a souhaité que le programme se développe davantage afin que de plus en plus d'étudiants aient la possibilité de visiter et d'étudier au Vietnam et au Japon.

Il a aussi souhaité que les étudiants fassent des efforts dans leurs études pour devenir des personnes bien informées, de bons citoyens pour servir leur pays et aussi pour contribuer à resserrer l’amitié traditionnelle de longue date entre le Vietnam et le Japon.



Le Programme des jeunes ambassadeurs est organisé par la Fondation Aeon 1% depuis 1990 au Japon et dans d'autres pays dans le but de renforcer l'affection et la compréhension mutuelle entre la jeune génération du Japon et d'autres pays, à travers des visites, des études sur l'histoire et la culture. À ce jour, le programme a été organisé pour 43 fois, dont quatre fois au Vietnam, attirant près de 2 500 lycéens de 18 pays.

En 2023, le programme a eu lieu du 13 au 18 novembre au Japon et cette année du 15 au 20 janvier au Vietnam, avec la participation de 50 étudiants vietnamiens et 50 étudiants japonais. - VNA