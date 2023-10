Lors de la réception. Photo : VNA

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) Nguyen Phu Trong (droite) et le membre du Comité permanent, président de la Commission des relations extérieures du Comité central du Parti du peuple cambodgien (PPC), Prak Sokhonn , conseiller suprême du roi du Cambodge, Norodom Sihamoni. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) Nguyen Phu Trong a reçu le 18 octobre à Hanoï, le membre du Comité permanent, président de la Commission des relations extérieures du Comité central du Parti du peuple cambodgien (PPC), Prak Sokhonn, conseiller suprême du roi du Cambodge, Norodom Sihamoni.Nguyen Phu Trong a affirmé que le Vietnam soutenait toujours l’œuvre d’édification et du développement du Cambodge. Il s’est déclaré convaincu que le Cambodge continuerait à obtenir de nouveaux acquis plus importants et plus intégraux dans la mise en œuvre du Programme du PPC pour la période 2023-2028 et la Stratégie proposée par le gouvernement du 7e mandat.Le leader du PCV a souligné que la tradition historique de solidarité et d'aide mutuelle entre les deux Partis et États était un bien précieux, l'un des facteurs les plus importants et la plus grande source de puissance pour l’œuvre de lutte pour la libération nationale d’hier ainsi que dans l’œuvre de protection, d’édification et de développement du pays d’aujourd’hui.Nguyen Phu Trong s’est réjoui des relations entre les deux Partis et les deux pays qui se sont continuellement consolidées, se sont développées et ont obtenu de nombreux résultats importants dans tous les domaines, et de la mise en oeuvre efficace du contenu de l'accord conclu par des dirigeants de haut niveau des deux pays.De son côté, le président de la Commission des relations extérieures du Comité central du PPC, Prak Sokhonn, a apprécié le développement des relations entre le Cambodge et le Vietnam dans tous les domaines, apportant des avantages pratiques aux peuples de chaque pays et contribuant au maintien de la paix, de la stabilité, de la coopération et du développement dans la région et dans le monde.Il a aussi informé le secrétaire général du PCV Nguyen Phu Trong des résultats de l’entretien entre la Commission des relations extérieures du Comité central du PCV et celle du PPC, des relations de coopération entre les deux Partis, les deux pays et de l'orientation de la coopération à l'avenir. Prak Sokhonn a affirmé que le Cambodge continuerait à se coordonner étroitement avec le Vietnam pour mettre en œuvre efficacement les traités, accords et conclusions entre les hauts dirigeants des deux Partis et des deux pays.Auparavant, le 17 octobre, Prak Sokhonn s'est entretenu avec le chef de la Commission centrale des relations extérieures du PCV, Le Hoai Trung. Les deux parties ont discuté de l'orientation de la coopération future dans divers domaines.Lors de son séjour au Vietnam, Prak Sokhonn a visité un certain nombre d'établissements économiques, culturels et touristiques dans la capitale Hanoï, dans la ville de Hai Phong et dans la province de Quang Ninh.-VNA