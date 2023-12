Hanoï (VNA) - Dans l'après-midi du 13 décembre, une rencontre amicale avec des partisans de l’amitié Vietnam-Chine et des jeunes vietnamiens et chinois a eu lieu à Hanoï, à l'occasion de la visite d'État au Vietnam du secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) et président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, de son épouse, la professeure Peng Liyuan, et la délégation chinoise de haut rang.Côté chinois, le dirigeant chinois Xi Jinping, son épouse et la délégation chinoise de haut niveau, y ont participé.Côté vietnamien, le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyen Phu Trong , et son épouse Ngo Thi Man, ainsi que des dirigeants du Parti, de l'État, du Front de la Patrie, de nombreux départements, ministères, organes et de certaines localités, y ont assisté.La rencontre s'est déroulée dans une atmosphère d'amitié avec la participation de près de 400 partisans de l’amitié sino-vietnamienne et jeunes des deux pays.

Panorama de l'événement. Photo: VNA

Lors de l’événement, le secrétaire général Nguyen Phu Trong a affirmé que le Parti, l'État et le peuple du Vietnam respectaient et appréciaient toujours le soutien fort et important du Parti, de l'État et du peuple chinois au Vietnam. Il a informé les participants de la rencontre des résultats de cette visite du dirigeant chinois au Vietnam, soulignant que les deux Partis et les deux pays avaient convenu de continuer à approfondir et à élever le partenariat de coopération stratégique intégral, de construire une communauté Vietnam-Chine tournée vers un avenir partagé et investie d'une importance stratégique, pour le bonheur des peuples des deux pays, pour la paix et le progrès de l'humanité.Nguyen Phu Trong a salué et apprécié les sentiments et contributions positifs et importants des peuples des deux pays, dans lesquels les partisans de l’amitié entre les deux pays et les jeunes jouaient un rôle clé. Il a déclaré espérer que les partisans de l’amitié sino-vietnamienne et les jeunes des deux pays continueraient de contribuer activement aux efforts communs visant à développer les relations Vietnam-Chine de manière solide, stable, efficace et à long terme.De son côté, le dirigeant chinois Xi Jinping a affirmé que les mécanismes d'échanges et de coopération entre les peuples des deux parties, y compris les échanges culturels et les échanges entre les localités frontalières des deux parties, contribueraient à renforcer les relations entre les deux pays. Il a exprimé son espoir que les jeunes seraient les héritiers de l'amitié sino-vietnamienne et contribueraient activement au renforcement de la coopération bénéfique au développement des deux pays. Xi Jinping a souligné que les partisans de l’amitié sino-vietnamienne et les jeunes étaient des pionniers sur la voie de l'amitié entre les deux pays, des pionniers du progrès de l'humanité, contribuant ensemble au développement stable et à long terme d’une région Asie-Pacifique ouverte, inclusive, harmonieuse, prospère et développée.-VNA