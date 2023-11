Le président Vo Van Thuong, son épouse et les délégués lors de la rencontre. Photo: VNA

New York (VNA) - À l'occasion de sa participation à la Semaine de haut niveau du Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC) 2023 et aux activités bilatérales aux États-Unis, le Président Vo Van Thuong et son épouse ont rencontré le 14 novembre (heure locale), les fonctionnaires de l'ambassade du Vietnam aux États-Unis, de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations Unies, ainsi que les agences de représentation du Vietnam à San Francisco et Houston.

Le président Vo Van Thuong a déclaré que ces derniers temps, les activités extérieures du Vietnam se sont déroulées de manière dynamique, proactive et fructueuse, renforçant ainsi le rôle, la position et la réputation du pays sur la scène internationale.

Le président Vo Van Thuong prend la parole. Photo: VNA



Il a salué les contributions du secteur diplomatique à ces grandes réalisations, notamment des agences de représentations du Vietnam aux États-Unis. Malgré de nombreuses difficultés, ces agences ont fait des efforts pour promouvoir les relations bilatérales dans de nombreux domaines, notamment en contribuant activement à la préparation de l'élévation des relations Vietnam-États-Unis au niveau de Partenariat intégral stratégique. Elles ont également participé à la préparation de la participation du président et des ministères, des secteurs et des localités vietnamiens à la Semaine de haut niveau de l'APEC.

L'élévation des relations États-Unis-Vietnam au niveau d'un partenariat stratégique intégral est une opportunité de coopération majeure pour les deux pays, en termes d'économie, de commerce, d'investissement, d'éducation, de science, de production et de participation à la chaîne d'approvisionnement de produits de haute qualité. Par conséquent, Vo Van Thuong a émis son souhait que l'ambassade et les agences de représentation du Vietnam aux États-Unis s'efforcent de concrétiser rapidement les accords de coopération. Il a également appelé les ministères, secteurs et localités vietnamiennes à s'impliquer activement dans ce processus.

Vo Van Thuong a proposé à la Mission permanente du Vietnam auprès de l'ONU de renforcer le développement des relations entre le Vietnam et les organisations internationales, d'établir des partenariats pour améliorer la position et le prestige internationaux du pays.

Les agences de représentation vietnamiennes à San Francisco et à Houston ont été invitées à renforcer la coopération entre les localités vietnamiennes et américaines et à encourager les Vietnamiens d'outre-mer à investir dans le pays.

Les agences de représentation du Vietnam à San Francisco et à Houston doivent promouvoir la coopération entre les localités vietnamiennes et En outre, Vo Van Thuong a également souligné l'importance de la protection des citoyens, de la communication, de l'échange des informations afin que les Vietnamiens d'outre-mer aux États-Unis comprennent de manière complète et précise la situation actuelle du Vietnam.