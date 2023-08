Hanoi (VNA) - Le président kazakh Kassym-Jomart Tokayev est arrivé dimanche après-midi 20 août à Hanoi, entamant une visite officielle au Vietnam du 20 au 22 août à l’invitation de son homologue vietnamien Vo Van Thuong.

Le président kazakh Kassym-Jomart Tokayev à sa descente d’avion à l’aéroport international de Nôi Bài, à Hanoi, le 20 août. Photo : VNA

Il s’agit de la première visite au Vietnam de Kassym-Jomart Tokayev dans son nouveau poste, et aussi de la première visite d’un chef d’Etat kazakh au Vietnam au cours des 12 dernières années.La visite se déroule dans le contexte d’un développement positif des relations Vietnam-Kazakhstan. Les deux pays ont de nombreuses opportunités de porter leur amitié et leur coopération traditionnelles à une nouvelle hauteur.L’ambassadeur du Kazakhstan au Vietnam, Yerlan Baizhanov, a déclaré à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) que ce voyage affirme une grande confiance politique entre les deux pays et contribue à promouvoir leur partenariat multiforme.Le président Kassym-Jomart Tokayev doit rencontrer des dirigeants vietnamiens de haut rang, dont le secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong, le président de la République Vo Van Thuong, le Premier ministre Pham Minh Chinh et le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê.Dans le cadre de la visite, les deux parties devraient signer plus de 10 accords de coopération, en particulier un plan d’action conjoint pour promouvoir la coopération économique et commerciale, et un accord sur l’exemption de visa pour les citoyens des deux pays. – VNA