L’Académie nationale de politique Hô Chi Minh (HCMA) souhaite coopérer avec les principaux établissements d’enseignement et de formation ou instituts de recherche-conseil en politiques des Pays-Bas dans les domaines de la science du leadership, de la gouvernance et des politiques publiques.

Le secrétaire général Nguyên Phu Trong et le président Vo Van Thuong ont échangé leurs messages de félicitations avec le secrétaire général et président chinois Xi Jinping à l’occasion du 74e anniversaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Chine.