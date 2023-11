Phu Yên (VNA) – Le président de la République Vo Van Thuong qui a travaillé vendredi 10 novembre avec le comité permanent du Comité du Parti de la province de Phu Yên (Centre), a exhorté la province à s’appuyer ses atouts pour accélérer sa croissance.

Le président Vo Van Thuong (debout) s’exprime lors de sa séance de travail avec le comité permanent du Comité du Parti de la province de Phu Yên, le 10 novembre 2023. Photo: VNA



La direction du développement économique doit être la priorité des priorités pour le le comité permanent du Comité provincial du Parti, a-t-il souligné, ajoutant que la province dispose des richesses historiques et culturelles, des potentialités et des atouts favorables pour le développement économique, social et touristique.



A mi-mandat du 17e Congrès provincial du Parti, Phu Yên a atteint 11 des 15 indices de développement fixés par le Comité provincial du Parti. La restructuration de l’économie de Phu Yên a connu des changements positifs.



Cependant, l’échelle de son économie est encore modeste par rapport aux autres provinces de la région et de l’ensemble du pays et la province peut encore faire d’importants progrès pour booster la croissance de son produit intérieur brut régional.



Dans l’immédiat, Phu Yên doit achever rapidement son système de planification globale à partir duquel mettre en œuvre la planification de zonage, a indiqué le chef de l’Etat, recommandant à la province d’avoir de grands projets susceptibles de créer une forte dynamique de croissance et de bien répondre aux besoins de main-d’œuvre sur place.



Il faut se concentrer sur la construction de la nouvelle ruralité, en prenant soin de la vie des gens, en particulier des minorités ethniques, et mener à bien les programmes cibles nationaux, améliorer la qualité des soins de santé de la population, investir davantage dans l’éducation et promouvoir les valeurs culturelles traditionnelles, a-t-il poursuivi.

Le président Vo Van Thuong a également demandé à Phu Yên de mieux faire le travail d’édification et de remodelage du Parti, d’accorder plus d’attention à la rénovation des activités du Front de la Patrie et des organisations sociopolitiques, et de bien assurer la sécurité politique et l’ordre social dans la région. - VNA