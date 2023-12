Photo d'illustration: VNA

Hanoï (VNA) - Le président de la République, Vo Van Thuong, a décidé d'envoyer des cartes de longévité à 1 025 personnes âgées de 100 ans et plus dans 10 villes et provinces du pays, dont An Giang, Vinh Long, Bac Ninh, Quang Ngai, Ha Giang, Bac Giang, Dien Bien, Dak Nong, Tra Vinh et Phu Yen.

“Respecter les personnes âgées” est une tradition de la nation depuis longtemps, témoignant du respect envers les personnes âgées. Les dirigeants du Parti et de l’État attachent toujours une grande importance à la vie et au bien-être des personnes âgées. De son vivant, le Président Hô Chi Minh les a toujours appréciées et leur a toujours prêté une grande attention et considération.

L’État a promulgué de nombreuses politiques préférentielles pour les personnes âgées. Selon l’article 4 de la loi de 2009 sur les personnes âgées, les politiques de l’État consacrées aux personnes âgées comprennent : l’allocation d’un budget annuel approprié pour mettre en œuvre des politiques visant à prendre en charge et à promouvoir le rôle des personnes âgées, la protection sociale des personnes âgées, l’intégration des politiques en faveur des personnes âgées dans les politiques de développement socio-économique, le développement du secteur gériatrique pour répondre aux besoins d’examen médical et de traitement des personnes âgées, la formation du personnel chargé des personnes âgées…



En plus des soins matériels, les personnes âgées bénéficient également de soins médicaux, de soins de leur vie spirituelle et sont reconnues pour leur contribution à la société. La loi de 2009 sur les personnes âgées indique qu’elles bénéficient d’une assurance maladie, de prestations sociales mensuelles et d’une aide pour les frais funéraires.

De plus, les personnes âgées bénéficient également d’autres programmes de soins de santé gratuits ou préférentiels proposés par des agences de santé ou des organisations humanitaires.

Le 9 août dernier, le Premier ministre Pham Minh Chinh a signé la résolution n° 124/NQ-CP sur la réunion ordinaire du gouvernement de juillet 2023. Plus précisément, le gouvernement a chargé le ministère du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales de présider et de coordonner avec les agences et les localités la recherche et la soumission au gouvernement et aux agences compétentes d’orientations pour résoudre les prestations sociales et les pensions sociales pour les personnes âgées de 75 à 80 ans, et augmenter les niveaux d’aide sociale aux personnes âgées. -VNA