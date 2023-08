Le président du Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokaïev (gauche), et son homologue vietnamien, Vo Van Thuong. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le président du Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokaïev, a achevé mardi sa visite officielle du 20 au 22 août au Vietnam sur l'invitation de son homologue vietnamien, Vo Van Thuong.Dans le cadre de sa visite, le président du Kazakhstan est allé rendre hommage au Président Ho Chi Minh en son mausolée à Hanoï, et déposer des fleurs au Mémorial des Héros morts pour la Patrie.Le président du Kazakhstan a rencontré le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyen Phu Trong, a eu un entretien avec le président Vo Van Thuong, des entrevues avec le Premier ministre Pham Minh Chinh et le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue. Il a en outre visité un certain nombre d'établissements économiques et culturels dans les provinces de Bac Ninh et Hai Duong (Nord).Lors des rencontres, les dirigeants des deux pays ont convenu de renforcer les échanges de délégations à tous les niveaux ainsi que les échanges entre les peuples, de valoriser efficacement les mécanismes de coopération existants tels que le Comité intergouvernemental, la consultation politique et d'autres mécanismes afin de renforcer la compréhension et la confiance mutuelles et d'élargir la coopération bilatérale dans de nombreux domaines…Les deux parties ont eu des échanges approfondis sur les moyens de dynamiser la coopération dans la politique, l'économie et le commerce, l'investissement, les transports et la logistique, la culture et le tourisme, ainsi que sur un certain nombre de questions internationales et régionales d'intérêt mutuel. Enfin, le Vietnam et le Kazakhstan ont signé un certain nombre de documents de coopération.- VNA