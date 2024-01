Le président philippin Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Photo : AFP/VNA

Hanoi (VNA) – A l’invitation de son homologue vietnamien, Vo Van Thuong, et son épouse, le président philippin Ferdinand Romualdez Marcos Jr. et son épouse, effectueront une visite d'État au Vietnam du 29 au 30 janvier 2024.Cette information a été annoncée via un communiqué du ministère vietnamien des Affaires étrangères.-VNA