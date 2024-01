Le président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Huê, l'ambassadrice de Nouvelle-Zélande, Tredene Dobson, et des délégués lors de la rencontre. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Huê, a reçu le 24 janvier à Hanoï l'ambassadrice de Nouvelle-Zélande, Tredene Dobson, venue prendre congé au terme de son mandat au Vietnam.



Appréciant les contributions de l'ambassadrice à la promotion des relations entre les deux pays en général et entre leurs organes législatifs en particulier, le président de l'Assemblée nationale s’est déclaré convaincu que, quel que soit son nouveau poste, l'ambassadrice continuerait à apporter des contributions au développement des relations bilatérales.



L'ambassadrice Tredene Dobson a affirmé l'importance de renforcer la coopération parlementaire entre la Nouvelle-Zélande et le Vietnam. Elle a promis de poursuivre ses efforts pour développer la coopération entre les deux pays.



Le plus haut législateur vietnamien a affirmé que l'Assemblée nationale vietnamienne continuerait à créer les conditions les plus favorables pour que l'ambassade de Nouvelle-Zélande et le successeur de l'ambassadrice Tredene Dobson continuent à contribuer à promouvoir la coopération entre le Vietnam et la Nouvelle-Zélande en général et entre leurs organes législatifs en particulier.-VNA