Le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue rencontre la famille de feu le président de l’AN Nguyen Huu Tho. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - A l'approche du Nouvel An lunaire (Tet traditionnel), le président de l'Assemblée nationale (AN) Vuong Dinh Hue s’est rendu vendredi à la famille de feu le président de l’AN Nguyen Huu Tho pour l'adresser ses vœux du Têt et brûler des bâtonnets d'encens en mémoire de Nguyen Huu Tho.

Au cours de sa conversation avec Nguyen Huu Chau, le fils aîné de l'ancien président de l'AN Nguyen Huu Tho, le président de l'AN Vuong Dinh Hue a passé en revue les jalons importants de la vie et de la carrière de l'ex-dirigeant vietnamien.

Vuong Dinh Hue a transmis ses meilleurs vœux du Têt à la famille de l'ancien président de l'AN Nguyen Huu Tho. Il a exprimé son souhait que la famille continue à promouvoir ses traditions, à contribuer à la construction et à la protection de la Patrie et à contribuer des idées aux activités de l'AN.

L'avocat Nguyen Huu Tho est né le 10 juillet 1910 dans le district de Ben Luc, province de Long An. Durant la première session de la 7e Assemblée nationale, il a été élu président de l'AN et vice-président du Conseil d'État. En tant que président de l'AN, Nguyen Huu Tho s'est focalisé sur les débats et les prises de décision sur des questions majeures dans les domaines socio-économiques, ainsi que dans la mise en œuvre de la Constitution et des lois.

L'ancien président de l'AN Nguyen Huu Tho a encouragé les députés de l'AN à assumer leurs responsabilités envers les électeurs et le peuple, à exercer leur droit de poser des questions et à apporter des opinions constructives au processus de direction et d’organisation de mise en œuvre des lois par le conseil des ministres. -VNA