Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) et le président de l’Alliance des députés d’amitié Japon – Vietnam, Nikai Toshihiro. Photo : VNA

Tokyo (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré samedi après-midi 16 décembre à Tokyo le président de l’Alliance des députés d’amitié Japon – Vietnam, Nikai Toshihiro, la gouverneure de Tokyo, Koike Yuriko ainsi que les responsables de la Fédération des organisations économiques japonaises (Keidanren) et les chefs des entreprises japonaises Sumitomo, EREX, ANA.

Ces activités rentraient dans le cadre de sa participation au Sommet commémoratif du 50e anniversaire des relations ASEAN-Japon et de ses activités bilatérales au Japon du 15 au 18 décembre, sur invitation de son homologue japonais Kishida Fumio.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a suggéré au président Nikai Toshihiro et aux membres de l'Alliance des députés d’amitié Japon - Vietnam de dynamiser la coopération entre les deux pays dans les domaines du travail, de la formation des ressources humaines et de la coopération dans de nouveaux domaines tels que la transformation numérique, la transformation verte, l'agriculture de haute technologie et l'éducation, ainsi que d'octroyer l'exemption de visa aux citoyens vietnamiens, améliorant ainsi la coopération touristique et les échanges entre les deux pays.

Le président Nikai Toshihiro et les membres de l'Alliance parlementaire d'amitié ont affirmé continuer de soutenir la promotion de la coopération avec le Vietnam, en particulier dans les domaines tels que le travail et l'agriculture, les sciences et technologies, l'énergie.

La gouverneure de Tokyo, Koike Yuriko, a exprimé son désir de promouvoir la coopération entre sa ville et le Vietnam dans des domaines tels que les échanges de délégations, les ressources humaines...

La rencontre entre le Premier ministre Pham Minh Chinh et des députés japonais. Photo : VNA



Le ministre japonais de la Justice, Koizumi Ryuji, s’est engagé à tout mettre en œuvre en tant que chef du bureau de l'Alliance des députés d'amitié Japon - Vietnam pour améliorer le régime des travailleurs vietnamiens contractuels au Japon.

Takebe Tsutomu, conseiller spécial de l'Alliance des députés d'amitié Japon - Vietnam, a souligné qu'il ferait tout son possible pour promouvoir le projet d'Université Vietnam - Japon, contribuant au renforcement de la formation des ressources humaines au Vietnam.

Kubota Masakazu, secrétaire général de Keidanren, a affirmé que les entreprises japonaises étaient très intéressées par le Vietnam et souhaitaient contribuer au développement de la coopération économique Vietnam - Japon. -VNA