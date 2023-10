Hanoï (VNA) - Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte effectuera une visite officielle au Vietnam les 1er et 2 novembre, à l'invitation du Premier ministre Pham Minh Chinh, selon un communiqué du ministère vietnamien des Affaires étrangères.

Depuis l'établissement des relations diplomatiques le 9 avril 1973, le Vietnam et les Pays-Bas ont édifié une relation d’amitié et de coopération dans divers domaines tels que la politique, la diplomatie, l'économie, l'éducation, la formation, la défense et la sécurité.

Les deux pays ont établi un "Partenariat stratégique sur l'adaptation au changement climatique et la gestion de l'eau" en octobre 2010, ainsi qu'un "Partenariat stratégique sur l'agriculture durable et la sécurité alimentaire" en juin 2014, qui a été élevé à un "Partenariat intégral" lors de la visite du Premier ministre néerlandais Mark Rutte au Vietnam en avril 2019. Depuis lors, les deux parties ont coopéré intensivement dans de nombreux domaines, notamment la politique, la diplomatie, l'économie, le commerce et l'investissement.

Les Pays-Bas sont le principal partenaire commercial et le plus grand investisseur du Vietnam en Europe. Le commerce bilatéral a atteint 8,37 milliards de dollars en 2021, en hausse d'environ 10% par rapport à 2020, puis 11,1 milliards de dollars en 2022, en hausse de 32,6% par rapport à l'année précédente. En 2022, les Pays-Bas étaient le deuxième marché d'exportation excédentaire du Vietnam.

En ce qui concerne les investissements, en mars 2023, les Pays-Bas occupaient le 8e rang parmi 143 pays et territoires investissant au Vietnam et le premier rang au sein de l'Union européenne (UE), avec 421 projets d'investissement cumulant 13,89 milliards de dollars. - VNA